В 1 сезоне 10 серии сериала «911: Одинокая звезда» все герои приходят к ответственному моменту, определяющему их дальнейшую жизнь. Мишель удается отыскать сестру, которая оказывается в неожиданном месте. Ти Кей смотрит в глаза своему прошлому.
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