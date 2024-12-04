Культовая дилогия 2000-х возвращается на экраны спустя 20 лет: теперь все зависит от Николаса Кейджа

Чем закончился фильм «Дракула» 2025 года: Люк Бессон не пощадил чувства зрителей

Представьте, вы стоматолог: пациент открыл пасть, а там зубы, которые рвут сталь — так из чего сделаны челюсти Чужого?

Имя этого волшебника звучит в каждой части «Гарри Поттера» — и неспроста: уложил бы Волан-де-Морта и Дамблдора одним пальцем

Идея для HBO: топ-5 персонажей «Игры престолов», которым точно нужен свой собственный спинофф

Когда выйдет 2-й сезон «Ронина»: до премьеры детектива со звездой «Невского» рукой подать — заодно рассказали, где посмотреть

Об этой адаптации Стивена Кинга вы вряд ли слышали — а она внезапно стала одним из главных хитов стриминга

Новый детектив с Кирой Найтли получил первые оценки — автор оригинального романа хвалит только эти две детали

«Я требую продолжения банкета!»: тест-предсказание от кинохитов СССР — выберите цитату и узнайте, чего вам не хватает

32 млн зрителей за год: сейчас этот фильм из СССР оценивают на 8.5 — а 60 лет назад его хотели уничтожить, все из-за сцены с воронами