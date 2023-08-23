Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Праздники" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 2-му сезону телешоу Ультиматум: Свадьба или расставание?
Киноафиша Сериалы Ультиматум: Свадьба или расставание? Сезоны Сезон 2

Ультиматум: Свадьба или расставание?, 2 сезон

The Ultimatum: Marry or Move On 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 23 августа 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Ультиматум: Свадьба или расставание?»

Во 2-м сезоне шоу «Ультиматум: Свадьба или расставание» расскажет истории нескольких пар, стоящих перед выбором, который должен изменить всю жизнь. В то время как один из партнеров настаивает на свадьбе, второй находится в серьезных сомнениях. Они не могут принять решение, поэтому проект предоставляет им уникальную возможность, в условиях которой они смогут понять, чего действительно хотят. Им предстоит расстаться со своими половинками и общаться с другими потенциальными партнерами. По результатам нескольких недель будет принято решение: заключить брак или навсегда разойтись.

Список серий телешоу Ультиматум: Свадьба или расставание? График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Разделение The Split
Сезон 2 Серия 1
23 августа 2023
Неожиданные откровения Unexpected Revelations
Сезон 2 Серия 2
23 августа 2023
Выбор The Choice
Сезон 2 Серия 3
23 августа 2023
В плену у чувств Catching Feelings
Сезон 2 Серия 4
23 августа 2023
Так ты тот самый? Are You The One?
Сезон 2 Серия 5
23 августа 2023
Обмен парами The Changeover
Сезон 2 Серия 6
23 августа 2023
Перемены Change of Heart
Сезон 2 Серия 7
23 августа 2023
Время ответить на ультиматум Time to Answer the Ultimatum
Сезон 2 Серия 8
23 августа 2023
День ультиматума Ultimatum Day
Сезон 2 Серия 9
30 августа 2023
Воссоединение The Reunion
Сезон 2 Серия 10
30 августа 2023
График выхода всех сериалов
Related video
«Старый дед»: вот что говорят о любимом самой желанной актрисы России
Выпила и заснула в шпагате: стринги Волочковой рассмотрели все пассажиры самолета
Его «похоронили заживо»: актер Янин продолжает улыбаться, несмотря на страшный недуг
Миронова кусает локти: главной звездой «Ленкома» оказалась ненавистная всеми актриса
Винер сделала заявление о новом замужестве: детей теперь будет в разы больше
Два сыночка и внебрачная дочка? Воробьев явился на линейку в неожиданной компании
Следят даже за нижним бельем: самые странные запреты для школьников из разных стран
Винер добилась успеха и стала богатой благодаря одному правилу: правду раскрыл гороскоп
Даже лучше советского: ремейк этого известного фильма ничем не хуже оригинала
Не Рязанова и Гайдая: не поверите, какого советского режиссера превозносят на Западе
Эту песню запретили в СССР по нелепой причине: до сих пор играет на всех дискотеках
Лучший фильм всех времен и народов сняли в СССР: это не те ленты, о которых вы подумали
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше