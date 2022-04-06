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Постер к 1-му сезону телешоу Ультиматум: Свадьба или расставание?
Киноафиша Сериалы Ультиматум: Свадьба или расставание? Сезоны Сезон 1

Ультиматум: Свадьба или расставание?, 1 сезон

The Ultimatum: Marry or Move On 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Ультиматум: Свадьба или расставание?»

В 1-м сезоне шоу «Ультиматум: Свадьба или расставание» зрители смогут познакомиться с парами, чьи отношения находятся в переходной фазе. Один из партнеров предлагает пожениться, другой же не уверен, что готов к радикальным переменам. Участники выберут среди остальных своих новых спутников, правда, всего на три недели. Но даже такой небольшой срок способен прояснить ситуацию: готовы ли они к семейной жизни или лучше повременить с серьезным решением? Эксперимент покажет, насколько крепка связь между парами и сможет ли она выдержать испытание расставанием и временем.

Список серий телешоу Ультиматум: Свадьба или расставание? График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Разделение The Split
Сезон 1 Серия 1
6 апреля 2022
Выбор The Choice
Сезон 1 Серия 2
6 апреля 2022
Новая постель, новый партнер New Bed, New Partner
Сезон 1 Серия 3
6 апреля 2022
Вечеринка парней и девушек Girls & Guys Night Out
Сезон 1 Серия 4
6 апреля 2022
Расширяя границы Pushing Boundaries
Сезон 1 Серия 5
6 апреля 2022
Обмен парами The Changeover
Сезон 1 Серия 6
6 апреля 2022
Назад в реальную жизнь Back to Reality
Сезон 1 Серия 7
6 апреля 2022
Время ответить на ультиматум Time to Answer the Ultimatum
Сезон 1 Серия 8
6 апреля 2022
День ультиматума Ultimatum Day
Сезон 1 Серия 9
13 апреля 2022
Воссоединение The Reunion
Сезон 1 Серия 10
13 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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