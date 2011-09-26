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Постер к 8-му сезону сериала Адвокат
Киноафиша Сериалы Адвокат Сезоны Сезон 8

Адвокат, 8 сезон

Advokat 12+
Название Серия 8
Премьера сезона 26 сентября 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 24
Продолжительность сезона 18 часов 0 минут
О чем 8-й сезон сериала «Адвокат»

В 8-м сезоне сериала «Адвокат-8» Сергей Петрович Одинцов возвращается домой и находит в комнате труп своей супруги Натальи. Адвокат Зимин готов помочь главному подозреваемому в этом убийстве, поскольку считает, что его подставили. Алексей опрашивает соседей и знакомых семьи и выясняет, что вокруг них ходило немало слухов. Следующее дело оказывается не менее интересным и запутанным. К Зимину приходит родная сестра Бориса Волкова, брата которой обвинили в двойном убийстве. Девушка со слезами на глазах просила успешного адвоката помочь ей. Она сообщила, что на месте преступления — в комнате исполнительницы Илзы — нашли оружие Бори. 

Список серий 8-го сезона сериала «Адвокат» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Работа на две ставки
Сезон 8 Серия 1
26 сентября 2011
Последний пенальти
Сезон 8 Серия 2
27 сентября 2011
Школьная королева
Сезон 8 Серия 3
28 сентября 2011
Призывник
Сезон 8 Серия 4
29 сентября 2011
Сладкий дым
Сезон 8 Серия 5
3 октября 2011
Путевка в смерть
Сезон 8 Серия 6
4 октября 2011
Когти тигрицы
Сезон 8 Серия 7
5 октября 2011
Фатальное желание
Сезон 8 Серия 8
6 октября 2011
Близкие люди
Сезон 8 Серия 9
10 октября 2011
По закону совести
Сезон 8 Серия 10
11 октября 2011
Весь этот джаз
Сезон 8 Серия 11
12 октября 2011
Номер 200
Сезон 8 Серия 12
13 октября 2011
Буква закона
Сезон 8 Серия 13
17 октября 2011
Настоящая цена
Сезон 8 Серия 14
18 октября 2011
Кукловод
Сезон 8 Серия 15
19 октября 2011
Черный бумер
Сезон 8 Серия 16
20 октября 2011
Прошу убрать в номере
Сезон 8 Серия 17
24 октября 2011
Роковой пикник
Сезон 8 Серия 18
25 октября 2011
Дама треф
Сезон 8 Серия 19
26 октября 2011
Мигалка
Сезон 8 Серия 20
27 октября 2011
Хозяин мира
Сезон 8 Серия 21
31 октября 2011
Певец свободы
Сезон 8 Серия 22
1 ноября 2011
Придорожный блюз
Сезон 8 Серия 23
2 ноября 2011
Смертельный номер
Сезон 8 Серия 24
3 ноября 2011
График выхода всех сериалов
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