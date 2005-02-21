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Постер к 2-му сезону сериала Адвокат
Киноафиша Сериалы Адвокат Сезоны Сезон 2

Адвокат, 2 сезон

Advokat 12+
Название Сезон 2
Премьера сезона 21 февраля 2005
Год выпуска 2005
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Адвокат»

Во 2-м сезоне сериала «Адвокат-2» для юриста Алексея Зимина является делом чести докопаться до истины и отправить за решетку истинного виновника преступления. Однажды сосед Зимина оказывается в беде: его считают виновным в совершении двойного убийства и попытке сексуального насилия. Зимин переживает за мать этого человека и выражает готовность выступить его защитником во время судебного заседания. Молодой человек получил оправдательный приговор, вот только молодая девушка-следователь осталась непреклонна. Затем Зимин взялся помогать мужчине, у которого бывшая супруга похитила сына.

Список серий 2-го сезона сериала «Адвокат» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Дезертир: Часть 1
Сезон 2 Серия 1
21 февраля 2005
Дезертир: Часть 2
Сезон 2 Серия 2
22 февраля 2005
Поступок
Сезон 2 Серия 3
23 февраля 2005
Точки над i
Сезон 2 Серия 4
24 февраля 2005
Авария
Сезон 2 Серия 5
28 февраля 2005
Оборотни
Сезон 2 Серия 6
1 марта 2005
Свидетель
Сезон 2 Серия 7
2 марта 2005
Главная роль
Сезон 2 Серия 8
3 марта 2005
Любовный квадрат
Сезон 2 Серия 9
7 марта 2005
Темная комната
Сезон 2 Серия 10
8 марта 2005
Голос разума
Сезон 2 Серия 11
9 марта 2005
Мститель
Сезон 2 Серия 12
10 марта 2005
График выхода всех сериалов
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