Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нейросеть" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 3-му сезону сериала Адвокат
Киноафиша Сериалы Адвокат Сезоны Сезон 3

Адвокат, 3 сезон

Advokat 12+
Название Сезон 3
Премьера сезона 24 декабря 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Адвокат»

В 3-м сезоне сериала «Адвокат-3» Алексей Зимин вновь борется на стороне добра, защищая тех, кто несправедливо оказался на скамье подсудимых. К главному герою обратилась бывшая супруга, чей новый муж столкнулся с большими неприятностями. Затем происходит так, что и Вера, и Зимин имеют дело с расследованиями, в которых связующим звеном является романтическая история. А следующим подзащитным Зимина выступает банщик Костров, которого обвиняют в убийстве человека, скончавшегося в парилке от удушья. Кто-то заблокировал дверь тростью, принадлежащей банщику, а несчастный старик ничего не может вспомнить о событиях того вечера.

Список серий 3-го сезона сериала «Адвокат» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Эпидемия
Сезон 3 Серия 1
24 декабря 2006
Роковое влечение
Сезон 3 Серия 2
25 декабря 2006
Ложь
Сезон 3 Серия 3
26 декабря 2006
История болезни
Сезон 3 Серия 4
27 декабря 2006
Смягчающее обстоятельство
Сезон 3 Серия 5
28 декабря 2006
Виражи судьбы
Сезон 3 Серия 6
11 февраля 2007
Исключения из правил
Сезон 3 Серия 7
12 февраля 2007
Ради любви
Сезон 3 Серия 8
13 февраля 2007
Блеф
Сезон 3 Серия 9
14 февраля 2007
Суд совести
Сезон 3 Серия 10
15 февраля 2007
Детские игры
Сезон 3 Серия 11
19 февраля 2007
Последний шанс
Сезон 3 Серия 12
20 февраля 2007
График выхода всех сериалов
Related video
За Коренева обидно: Ихтиандра в новом «Человеке-амфибии» доверили сыграть китаянке
Зря Чернышева считали «белым и пушистым»: дома муж отыгрывается на Заворотнюк
От пророчества Пугачевой мурашки по коже: никто не верил, а оно сбылось
Идеальное тело, роскошная шевелюра: молодой Градский сводит с ума красотой (фото)
Забавный тест: кто вы из монстров Скуби-Ду?
Вот какими будут отношения с мужчиной Козерогом: 10 раз подумайте
Пугачева и рядом не стояла: внешний вид 70-летней Понаровской заставил народ ахнуть
Помните скандальный развод Баскова с женой? Вот что выяснилось об измене Шпигель
Съемки в фильме «Усатый нянь» превратились в кромешный ад: вы точно не знали, через что прошел Проханов
А ведь ей уже 85 лет! Не поверите глазам, увидев пожилую мать Алены Свиридовой
Вдова Гайдая в 92 года ходит на каблуках: эта хитрость держит Гребешкову в тонусе
Ее называют новой музой Михалкова: как сложилась карьера актрисы, которой помогал режиссер
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше