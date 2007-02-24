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Постер к 4-му сезону сериала Адвокат
Киноафиша Сериалы Адвокат Сезоны Сезон 4

Адвокат, 4 сезон

Advokat 12+
Название Сезон 4
Премьера сезона 24 февраля 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Адвокат»

В 4-м сезоне сериала «Адвокат-4» Зимин с Верой продолжают отстаивать честь людей, которые оказываются на скамье подсудимых. Антиквар Лев Ольшанский выиграл крупную сумму денег в казино, после чего был жестоко убит. Алексею удается выяснить личность настоящего преступника. Осталось убедить в этом суд. Тем временем Алексей вскоре и сам нуждается в защите. Его обвинили в покушении на убийство успешного предпринимателя. Вера смогла доказать его невиновность с помощью Любы Коротковой – инициативной ассистентки адвоката Прохорова, которая в прошлом работала в правоохранительных органах. После этого Алексей переманил Любу в свою команду.

Список серий 4-го сезона сериала «Адвокат» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Выигрыш
Сезон 4 Серия 1
24 февраля 2007
Пагубная страсть
Сезон 4 Серия 2
26 февраля 2007
Любовник
Сезон 4 Серия 3
19 мая 2007
Работа над ошибками
Сезон 4 Серия 4
21 мая 2007
Уговор дороже денег
Сезон 4 Серия 5
22 мая 2007
Кровавый спорт
Сезон 4 Серия 6
23 мая 2007
Чужое золото
Сезон 4 Серия 7
24 мая 2007
Самурай
Сезон 4 Серия 8
28 мая 2007
Ложный вызов
Сезон 4 Серия 9
29 мая 2007
Чёрный человек
Сезон 4 Серия 10
30 мая 2007
Убийство по интернету
Сезон 4 Серия 11
31 мая 2007
Иногда они возвращаются
Сезон 4 Серия 12
4 июня 2007
График выхода всех сериалов
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