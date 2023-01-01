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Адвокат, список сезонов

Advokat 12+
Год выпуска 2004
Страна Россия
Эпизод длится 45 минут
Телеканал НТВ
Список сезонов сериала «Адвокат»
Адвокат - Сезон 1 Сезон 1
13 эпизодов 26 апреля 2004 - 13 мая 2004
 
Адвокат - Сезон 2 Сезон 2
12 эпизодов 21 февраля 2005 - 10 марта 2005
 
Адвокат - Сезон 3 Сезон 3
12 эпизодов 24 декабря 2006 - 20 февраля 2007
 
Адвокат - Сезон 4 Сезон 4
12 эпизодов 24 февраля 2007 - 4 июня 2007
 
Адвокат - Серия 5 Серия 5
12 эпизодов 7 июня 2007 - 12 февраля 2008
 
Адвокат - Серия 6 Серия 6
16 эпизодов 16 февраля 2009 - 12 марта 2009
 
Адвокат - Серия 7 Серия 7
24 эпизода 9 ноября 2009 - 4 марта 2010
 
Адвокат - Серия 8 Серия 8
24 эпизода 26 сентября 2011 - 3 ноября 2011
 
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