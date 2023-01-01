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Адвокат
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Адвокат, список сезонов
Advokat
12+
Год выпуска
2004
Страна
Россия
Эпизод длится
45 минут
Телеканал
НТВ
Список сезонов сериала «Адвокат»
Сезон 1
13 эпизодов
26 апреля 2004 - 13 мая 2004
Сезон 2
12 эпизодов
21 февраля 2005 - 10 марта 2005
Сезон 3
12 эпизодов
24 декабря 2006 - 20 февраля 2007
Сезон 4
12 эпизодов
24 февраля 2007 - 4 июня 2007
Серия 5
12 эпизодов
7 июня 2007 - 12 февраля 2008
Серия 6
16 эпизодов
16 февраля 2009 - 12 марта 2009
Серия 7
24 эпизода
9 ноября 2009 - 4 марта 2010
Серия 8
24 эпизода
26 сентября 2011 - 3 ноября 2011
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