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Постер к 6-му сезону сериала Адвокат
Киноафиша Сериалы Адвокат Сезоны Сезон 6

Адвокат, 6 сезон

Advokat 12+
Название Серия 6
Премьера сезона 16 февраля 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 6-й сезон сериала «Адвокат»

В 6-м сезоне сериала «Адвокат-6» Зимин решает помочь профессору Дмитрию Алексеевичу, который попал в неприятную ситуацию. Юная девушка Анастасия пожаловалась ему на своего супруга, который оказался деспотом. Дмитрий отправился в дом Насти, чтобы помочь ей разобраться с домашним тираном, и обнаружил его мертвым. Во время следующего расследования Нину Рогожину обвиняют в смерти отчима и покушении на сестру. Зимин уже помогал однажды этой семье, но тогда помогать приходилось ныне покойному мужчине. Он был подозреваемым в убийстве супруги. От психоаналитика юрист выяснил, что отчим насиловал Нину, когда она еще училась в школе.

Список серий 6-го сезона сериала «Адвокат» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Седина в бороду
Сезон 6 Серия 1
16 февраля 2009
Статья 134
Сезон 6 Серия 2
17 февраля 2009
Дохлый номер
Сезон 6 Серия 3
18 февраля 2009
Игра на чувствах
Сезон 6 Серия 4
19 февраля 2009
Несчастный случай
Сезон 6 Серия 5
23 февраля 2009
Смысл жизни
Сезон 6 Серия 6
24 февраля 2009
Стрела для полковника
Сезон 6 Серия 7
25 февраля 2009
Огонь любви
Сезон 6 Серия 8
26 февраля 2009
Пристав
Сезон 6 Серия 9
2 марта 2009
Горячие улики
Сезон 6 Серия 10
3 марта 2009
Отцы и детки
Сезон 6 Серия 11
4 марта 2009
Высокие технологии
Сезон 6 Серия 12
5 марта 2009
Неотпущенный грех
Сезон 6 Серия 13
9 марта 2009
Дважды о любви
Сезон 6 Серия 14
10 марта 2009
Реквием по мечте
Сезон 6 Серия 15
11 марта 2009
Призрак
Сезон 6 Серия 16
12 марта 2009
График выхода всех сериалов
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