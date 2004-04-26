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Постер к 1-му сезону сериала Адвокат
Киноафиша Сериалы Адвокат Сезоны Сезон 1

Адвокат, 1 сезон

Advokat 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 апреля 2004
Год выпуска 2004
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 45 минут
О чем 1-й сезон сериала «Адвокат»

В 1-м сезоне сериала «Адвокат-1» честный и справедливый Зимин берется за самые запутанные и сложные расследования, чтобы оправдать невиновных и найти тех, кто в действительности ответствен за преступление. В убийстве обвиняют солидного предпринимателя. Правда, непонятно, зачем этому человеку понадобилось совершать такой поступок. Во время преступления в соседней комнате находилась девушка по имени Лада, но она не может ничего сообщить следствию. Зимин чувствует, что здесь что-то нечисто. После убийства крупного бизнесмена Дубинского, в котором обвиняют его молодую супругу, следователь Скворцов просит Зимина о помощи.

Список серий 1-го сезона сериала «Адвокат» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Алиби для королевы: Часть 1
Сезон 1 Серия 1
26 апреля 2004
Алиби для королевы: Часть 2
Сезон 1 Серия 2
27 апреля 2004
Алиби для королевы: Часть 3
Сезон 1 Серия 3
28 апреля 2004
Побег: Часть 1
Сезон 1 Серия 4
29 апреля 2004
Побег: Часть 2
Сезон 1 Серия 5
30 апреля 2004
Бой без правил: Часть 1
Сезон 1 Серия 6
3 мая 2004
Бой без правил: Часть 2
Сезон 1 Серия 7
4 мая 2004
Признание: Часть 1
Сезон 1 Серия 8
5 мая 2004
Признание: Часть 2
Сезон 1 Серия 9
6 мая 2004
Лонглайф: Часть 1
Сезон 1 Серия 10
10 мая 2004
Лонглайф: Часть 2
Сезон 1 Серия 11
11 мая 2004
Дело простых людей: Часть 1
Сезон 1 Серия 12
12 мая 2004
Дело простых людей: Часть 2
Сезон 1 Серия 13
13 мая 2004
График выхода всех сериалов
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