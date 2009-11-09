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Постер к 7-му сезону сериала Адвокат
Киноафиша Сериалы Адвокат Сезоны Сезон 7

Адвокат, 7 сезон

Advokat 12+
Название Серия 7
Премьера сезона 9 ноября 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 24
Продолжительность сезона 18 часов 0 минут
О чем 7-й сезон сериала «Адвокат»

В 7-м сезоне сериала «Адвокат-7» Люба сталкивается с серьезными проблемами. Ее заставляют дать обвинительные показания против военнослужащего Никольского. После того как девушка отказывается, она попадает за решетку. Зимин шокирован случившимся и приступает к собственному расследованию. Он хочет понять, кому насолила его коллега. Зимину удается помочь Любе. Следующим делом адвоката становится защита директора клуба исторической реконструкции, которого считают виновным в халатности. Во время сражения умер один из игроков, но Алексей сомневается в том, что его смерть была несчастным случаем.

Список серий 7-го сезона сериала «Адвокат» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Незаконное вторжение
Сезон 7 Серия 1
9 ноября 2009
Недопустимая самооборона
Сезон 7 Серия 2
10 ноября 2009
Кавалергарда век недолог
Сезон 7 Серия 3
11 ноября 2009
Призрачность
Сезон 7 Серия 4
12 ноября 2009
Семейные ценности
Сезон 7 Серия 5
16 ноября 2009
Любовь до гроба
Сезон 7 Серия 6
17 ноября 2009
Вновь отркрывшиеся обстоятельства
Сезон 7 Серия 7
18 ноября 2009
Смертельная угроза
Сезон 7 Серия 8
19 ноября 2009
Найди своих друзей и близких
Сезон 7 Серия 9
23 ноября 2009
Большая медведица
Сезон 7 Серия 10
24 ноября 2009
Мёртвая натура
Сезон 7 Серия 11
25 ноября 2009
Старые счеты
Сезон 7 Серия 12
26 ноября 2009
Материнское сердце
Сезон 7 Серия 13
15 февраля 2010
Младшие станут старшими
Сезон 7 Серия 14
16 февраля 2010
День книголюба
Сезон 7 Серия 15
17 февраля 2010
Аполлон
Сезон 7 Серия 16
18 февраля 2010
Химия и смерть
Сезон 7 Серия 17
22 февраля 2010
Слабый пол
Сезон 7 Серия 18
23 февраля 2010
В поисках эмоций
Сезон 7 Серия 19
24 февраля 2010
Турецкий снег
Сезон 7 Серия 20
25 февраля 2010
Родственные души
Сезон 7 Серия 21
1 марта 2010
Долгая расплата
Сезон 7 Серия 22
2 марта 2010
Смерть самурая
Сезон 7 Серия 23
3 марта 2010
Ход королевы
Сезон 7 Серия 24
4 марта 2010
График выхода всех сериалов
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