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Постер к 5-му сезону сериала Адвокат
Киноафиша Сериалы Адвокат Сезоны Сезон 5

Адвокат, 5 сезон

Advokat 12+
Название Серия 5
Премьера сезона 11 февраля 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 5-й сезон сериала «Адвокат»

В 5-м сезоне сериала «Адвокат-5» помощница Зимина Любовь защищает интересы врача, которая оказывает женщинам косметологические услуги, от недовольной пациентки. Зимин принимается за расследование загадочной гибели Горельской. По версии прокуратуры, пожилую женщину убил внук, но у юриста есть большие сомнения на этот счет. Он изо всех сил хочет отыскать виновных. Люба в это время хочет выступить в качестве адвоката подростка, которого обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней девочки. Чем больше молодая женщина погружается в расследование, тем больше хочет отказаться защищать школьника.

Список серий 5-го сезона сериала «Адвокат» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Красота требует жертв
Сезон 5 Серия 1
11 февраля 2008
Роман с камнем
Сезон 5 Серия 2
12 февраля 2008
Гроза
Сезон 5 Серия 3
7 июня 2007
Любовь рифма кровь
Сезон 5 Серия 4
11 июня 2007
Поджигатели
Сезон 5 Серия 5
12 июня 2007
Дьявол кроется в деталях
Сезон 5 Серия 6
13 июня 2007
Красивая жизнь
Сезон 5 Серия 7
14 июня 2007
Страсть к игре
Сезон 5 Серия 8
18 июня 2007
Стань первым
Сезон 5 Серия 9
19 июня 2007
Месть и закон
Сезон 5 Серия 10
20 июня 2007
Защита вопреки
Сезон 5 Серия 11
21 июня 2007
Старая любовь
Сезон 5 Серия 12
25 июня 2007
График выхода всех сериалов
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