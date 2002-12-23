В 4-м сезоне сериала «Убойная сила» майор Шишкин получает повышение – теперь он подполковник, а заодно – новый начальник РОВД, отвечающего за морской порт и его окрестности. По этому праздничному случаю герой решается сбрить свои легендарные усы. Тем временем убойный отдел милиции перебирается в новый офис, находящийся в подвальном помещении, а Игорю Плахову позволяют вернуться на прежний пост из своей «ссылки». Он присоединяется к районному отделу, чтобы помогать Шишкину. Однако на этом кадровые перестановки в петербургской милиции только начинаются. Вскоре подполковник получает обвинение в коррупции.