Ubojnaya sila season 4 watch online

Ubojnaya sila season 4 poster
Kinoafisha TV Shows Ubojnaya sila Seasons Season 4

Ubojnaya sila 12+
Title Сезон 4
Season premiere 23 December 2002
Production year 2002
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 0 minute
"Ubojnaya sila" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Убойная сила» майор Шишкин получает повышение – теперь он подполковник, а заодно – новый начальник РОВД, отвечающего за морской порт и его окрестности. По этому праздничному случаю герой решается сбрить свои легендарные усы. Тем временем убойный отдел милиции перебирается в новый офис, находящийся в подвальном помещении, а Игорю Плахову позволяют вернуться на прежний пост из своей «ссылки». Он присоединяется к районному отделу, чтобы помогать Шишкину. Однако на этом кадровые перестановки в петербургской милиции только начинаются. Вскоре подполковник получает обвинение в коррупции.

Series rating

0.0
Rate 1 vote
6.6 IMDb
"Ubojnaya sila" season 4 list of episodes. TV series release schedule
Серия 01
Season 4 Episode 1
23 December 2002
Серия 02
Season 4 Episode 2
24 December 2002
Серия 03
Season 4 Episode 3
25 December 2002
Серия 04
Season 4 Episode 4
26 December 2002
Серия 05
Season 4 Episode 5
30 December 2002
Серия 06
Season 4 Episode 6
1 January 2003
TV series release schedule
