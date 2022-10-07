В 6-м сезоне сериала «S.W.A.T.: Спецназ города ангелов» во время поездки в Бангкок команда Хондо и его бывший сослуживец Джо узнают о масштабной операции по добыче героина, связанной с Лос-Анджелесом, и ввязываются в противостояние с могущественным наркобароном. Хондо, Дикон и Тан объединяются с элитным специальным подразделением Таиланда. Им нужно остановить наркобарона. Когда бронированный автомобиль команды угоняют, главные герои собираются предотвратить использование машины в ходе террористической операции. В это время Хондо и Нишель готовятся к вечеринке, на которой узнают пол будущего малыша.