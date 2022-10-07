Menu
S.W.A.T. 2017, season 6

Season premiere 7 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 22
Runtime 15 hours 46 minutes
"S.W.A.T." season 6 description

В 6-м сезоне сериала «S.W.A.T.: Спецназ города ангелов» во время поездки в Бангкок команда Хондо и его бывший сослуживец Джо узнают о масштабной операции по добыче героина, связанной с Лос-Анджелесом, и ввязываются в противостояние с могущественным наркобароном. Хондо, Дикон и Тан объединяются с элитным специальным подразделением Таиланда. Им нужно остановить наркобарона. Когда бронированный автомобиль команды угоняют, главные герои собираются предотвратить использование машины в ходе террористической операции. В это время Хондо и Нишель готовятся к вечеринке, на которой узнают пол будущего малыша.

Thai Hard
Season 6 Episode 1
7 October 2022
Thai Another Day
Season 6 Episode 2
14 October 2022
Woah Black Betty
Season 6 Episode 3
21 October 2022
Maniak
Season 6 Episode 4
28 October 2022
Unraveling
Season 6 Episode 5
4 November 2022
Checkmate
Season 6 Episode 6
18 November 2022
Sequel
Season 6 Episode 7
2 December 2022
Guacaine
Season 6 Episode 8
9 December 2022
Pariah
Season 6 Episode 9
6 January 2023
Witness
Season 6 Episode 10
13 January 2023
Atonement
Season 6 Episode 11
20 January 2023
Addicted
Season 6 Episode 12
3 February 2023
Lion's Share
Season 6 Episode 13
10 February 2023
Gut Punch
Season 6 Episode 14
24 February 2023
To Protect and To Serve
Season 6 Episode 15
3 March 2023
Blowback
Season 6 Episode 16
10 March 2023
Stockholm
Season 6 Episode 17
31 March 2023
Genesis
Season 6 Episode 18
7 April 2023
Bunkies
Season 6 Episode 19
21 April 2023
All That Glitters
Season 6 Episode 20
5 May 2023
Forget Shorty
Season 6 Episode 21
12 May 2023
Legacy
Season 6 Episode 22
19 May 2023
