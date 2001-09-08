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Постер к 2-му сезону сериала Приключения Джеки Чана
Киноафиша Сериалы Приключения Джеки Чана Сезоны Сезон 2

Приключения Джеки Чана, 2 сезон

Jackie Chan Adventures 6+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 29 сентября 2001
Год выпуска 2001
Количество серий 39
Продолжительность сезона 13 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Приключения Джеки Чана»

Во 2-м сезоне сериала «Приключения Джеки Чана» неугомонная искательница приключений по имени Джейд перемещается в 1976 год, где сталкивается с Джеки. Он исследует отметины на скульптуре Ло Пей, воина, который разбросал талисманы, пытаясь отыскать ключи к оставшимся. Когда Джейд разбивает скульптуру, ей приходится придумывать, как возместить ущерб и вернуть древнего воина к жизни. Затем Джеки и Джейд вместе ищут Талисман Змеи. Они сталкиваются с Темной рукой и амбициозным телевизионным археологом. Поскольку Шендю и Темная Рука больше не представляют угрозы, Джеки собирается покинуть Сектор 13.

Список серий 2-го сезона сериала «Приключения Джеки Чана» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Дыра во времени The Stronger Evil
Сезон 2 Серия 1
29 сентября 2001
Оживший воин The J Team
Сезон 2 Серия 2
6 октября 2001
Змеиная охота Jade Times Jade
Сезон 2 Серия 3
13 октября 2001
Воинственная мамаша Rumble in the Big House
Сезон 2 Серия 4
20 октября 2001
Более сильное зло And He Does His Own Stunts
Сезон 2 Серия 5
27 октября 2001
Команда «Джейд» Queen of the Shadowkhan
Сезон 2 Серия 6
3 ноября 2001
Порталы Демонов Shanghai Moon
Сезон 2 Серия 7
10 ноября 2001
Заклятие Чупакабры Armor of the Gods
Сезон 2 Серия 8
17 ноября 2001
Тюрьма «Хололэнд» Tale of the Demon Tail
Сезон 2 Серия 9
24 ноября 2001
Затерянный город Мантубов The New Atlantis
Сезон 2 Серия 10
2 февраля 2002
Джеки Чан делает свои трюки сам The Eighth Door
Сезон 2 Серия 11
9 февраля 2002
Город-призрак на старом Западе Demon World (1)
Сезон 2 Серия 12
16 февраля 2002
Королева теней Demon World (2)
Сезон 2 Серия 13
23 февраля 2002
Оригами – бумажный человек Mother of All Battles
Сезон 2 Серия 14
24 сентября 2001
Шанхайская луна Danger in the Deep Freeze
Сезон 2 Серия 15
15 декабря 2001
Храм лотоса Into the Mouth of Evil
Сезон 2 Серия 16
19 января 2002
Доспехи восьми бессмертных Lost City of the Muntabs
Сезон 2 Серия 17
22 октября 2001
Агент Тагарт The Lotus Temple
Сезон 2 Серия 18
12 ноября 2001
Небесный демон The Curse of El Chupacabra
Сезон 2 Серия 19
15 октября 2001
Возвращение котёнка Showdown in the Old West
Сезон 2 Серия 20
29 октября 2001
Глаз Авроры Origami
Сезон 2 Серия 21
5 ноября 2001
Замороженный Agent Tag
Сезон 2 Серия 22
19 ноября 2001
Сутры Ракта – Джибы The Return of the Pussycat
Сезон 2 Серия 23
1 декабря 2001
Король и Джейд Scouts Honor
Сезон 2 Серия 24
8 декабря 2001
Спасители Сан-Франциско The King and Jade
Сезон 2 Серия 25
26 января 2002
Восьмая дверь Enter the Cat
Сезон 2 Серия 26
2 марта 2002
Мир демонов: Часть 1 Pleasure Cruise
Сезон 2 Серия 27
9 марта 2002
Мир демонов: Часть 2 The Chosen One
Сезон 2 Серия 28
23 марта 2002
Превращение в кошку Glove Story
Сезон 2 Серия 29
30 марта 2002
Необыкновенное морское путешествие Tough Luck
Сезон 2 Серия 30
16 марта 2002
Ирландское проклятие The Amazing T-Girl!
Сезон 2 Серия 31
7 сентября 2002
Избранный The Chan Who Knew Too Much
Сезон 2 Серия 32
27 апреля 2002
История с перчатками Shrink Rap
Сезон 2 Серия 33
17 августа 2002
Загадка Стоунхэнджа I'll Be a Monkey's Puppet
Сезон 2 Серия 34
24 августа 2002
Энергия вампира Chi of the Vampire
Сезон 2 Серия 35
4 мая 2002
Гора трёх обезьян The Good, the Bad, the Blind, the Deaf and the Mute
Сезон 2 Серия 36
18 мая 2002
Браслеты Шивы The Warrior Incarnate
Сезон 2 Серия 37
15 сентября 2001
Король обезьян Snake Hunt
Сезон 2 Серия 38
22 сентября 2001
Супер – Талисман Through the Rabbit Hole
Сезон 2 Серия 39
8 сентября 2001
График выхода всех сериалов
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