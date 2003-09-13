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Постер к 4-му сезону сериала Приключения Джеки Чана
Киноафиша Сериалы Приключения Джеки Чана Сезоны Сезон 4

Приключения Джеки Чана, 4 сезон

Jackie Chan Adventures 6+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 13 сентября 2003
Год выпуска 2003
Количество серий 13
Продолжительность сезона 4 часа 20 минут
О чем 4-й сезон сериала «Приключения Джеки Чана»

В 4-м сезоне сериала «Приключения Джеки Чана» Джеки со своей командой направляется в Токио, чтобы найти маску. Они выясняют, что им нужно использовать новые методы, чтобы одержать победу над каждой маской. Следующая маска находится в Сан-Франциско. Когда команда находит ее, Джейд решает, что Джеки требуется помощь, и вызывает Т-отряд. Капитан Блэк получает последнюю маску. Команда должна действовать оперативно. Джеки находит маску и пытается узнать больше о Таркудо. Затем Чаны и Темная Рука пытаются приобрести маску, которую выставили на онлайн-аукционе. Ни один из них не выигрывает, а победитель торгов известен каждой из сторон.

Список серий 4-го сезона сериала «Приключения Джеки Чана» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Маски Шедохана The Masks of the Shadowkhan
Сезон 4 Серия 1
13 сентября 2003
Самурай Ратсо Samurai Ratso
Сезон 4 Серия 2
20 сентября 2003
Удивительная Группа – Ти The Amazing T-Troop
Сезон 4 Серия 3
27 сентября 2003
Черная магия Black Magic
Сезон 4 Серия 4
4 октября 2003
Демон позади The Demon Behind
Сезон 4 Серия 5
11 октября 2003
Страшная ночь борьбы Fright Fight Night
Сезон 4 Серия 6
25 октября 2003
Половина маски кунг-фу The Shadow Eaters
Сезон 4 Серия 7
15 ноября 2003
Поедатели теней Half a Mask of Kung-Fu
Сезон 4 Серия 8
1 ноября 2003
Хорошие парни The Good Guys
Сезон 4 Серия 9
22 ноября 2003
Дежа-вю J2: Rise of the Dragons
Сезон 4 Серия 10
31 января 2004
Вторая Джейд The J-Tots
Сезон 4 Серия 11
7 февраля 2004
Команда малышей Deja Vu
Сезон 4 Серия 12
17 января 2004
Сумерки ниндзя Ninja Twilight
Сезон 4 Серия 13
14 февраля 2004
График выхода всех сериалов
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