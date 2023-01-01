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Приключения Джеки Чана
Сезоны
Приключения Джеки Чана, список сезонов
Jackie Chan Adventures
6+
Год выпуска
2000
Страна
США/Гонконг
Эпизод длится
20 минут
Телеканал
The WB
Список сезонов сериала «Приключения Джеки Чана»
Сезон 1 / Season 1
13 эпизодов
9 сентября 2000 - 17 марта 2001
Сезон 2 / Season 2
39 эпизодов
8 сентября 2001 - 7 сентября 2002
Сезон 3 / Season 3
17 эпизодов
14 сентября 2002 - 3 мая 2003
Сезон 4 / Season 4
13 эпизодов
13 сентября 2003 - 14 февраля 2004
Сезон 5 / Season 5
13 эпизодов
11 сентября 2004 - 8 июля 2005
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