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Приключения Джеки Чана, список сезонов

Jackie Chan Adventures 6+
Год выпуска 2000
Страна США/Гонконг
Эпизод длится 20 минут
Телеканал The WB
Список сезонов сериала «Приключения Джеки Чана»
Приключения Джеки Чана - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
13 эпизодов 9 сентября 2000 - 17 марта 2001
 
Приключения Джеки Чана - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
39 эпизодов 8 сентября 2001 - 7 сентября 2002
 
Приключения Джеки Чана - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
17 эпизодов 14 сентября 2002 - 3 мая 2003
 
Приключения Джеки Чана - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
13 эпизодов 13 сентября 2003 - 14 февраля 2004
 
Приключения Джеки Чана - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
13 эпизодов 11 сентября 2004 - 8 июля 2005
 
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