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Постер к 5-му сезону сериала Приключения Джеки Чана
Киноафиша Сериалы Приключения Джеки Чана Сезоны Сезон 5

Приключения Джеки Чана, 5 сезон

Jackie Chan Adventures 6+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 11 сентября 2004
Год выпуска 2004
Количество серий 13
Продолжительность сезона 4 часа 20 минут
О чем 5-й сезон сериала «Приключения Джеки Чана»

В 5-м сезоне сериала «Приключения Джеки Чана» Джеки со своей командой продолжают охотиться за магическими талисманами и сражаться со злыми силами, которые претендуют на могущество. Драго сбегает из Сектора 13. Он вербует Темную Руку для нового квеста, связанного со сбором бессмертного оружия. Спустя некоторое время Драго набирает новых подельников, которые помогут им в поисках. Активированы две демонические силы, которые рискуют испортить день рождения Джейд. Главный герой считает, что Инфорсеры пользуются своими прежними уловками, но они горячо уверяют Джеки Чана, что исправились ради своих приезжих родственников.

Список серий 5-го сезона сериала «Приключения Джеки Чана» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Утерянная сила Relics of Demons Past
Сезон 5 Серия 1
11 сентября 2004
Последний герой It's All in the Game
Сезон 5 Серия 2
18 сентября 2004
Белое и черное ци повсюду Black and White and Chi All Over
Сезон 5 Серия 3
25 сентября 2004
Скауты дракона Dragon Scouts
Сезон 5 Серия 4
16 октября 2004
Охота за демоном The Demon Beneath My Wings
Сезон 5 Серия 5
4 июня 2005
Странное зеркало Mirror, Mirror
Сезон 5 Серия 6
4 июня 2005
Бессмертный смертный Antler Action
Сезон 5 Серия 7
11 июня 2005
Бессмертные кастаньеты. Часть 1 Clash of the Titanics
Сезон 5 Серия 8
11 июня 2005
Бессмертные кастаньеты. Часть 2 Stealing Thunder
Сезон 5 Серия 9
18 июня 2005
Последняя сила Weight and See
Сезон 5 Серия 10
18 июня 2005
Возвращение Джейд-2 J2: Revisited
Сезон 5 Серия 11
25 июня 2005
Последняя битва: Часть 1 The Powers That Be (1)
Сезон 5 Серия 12
25 июня 2005
Последняя битва: Часть 2 The Powers That Be (2)
Сезон 5 Серия 13
8 июля 2005
График выхода всех сериалов
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