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Постер к 3-му сезону сериала Приключения Джеки Чана
Киноафиша Сериалы Приключения Джеки Чана Сезоны Сезон 3

Приключения Джеки Чана, 3 сезон

Jackie Chan Adventures 6+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 14 сентября 2002
Год выпуска 2002
Количество серий 17
Продолжительность сезона 5 часов 40 минут
О чем 3-й сезон сериала «Приключения Джеки Чана»

В 3-м сезоне сериала «Приключения Джеки Чана» капитан Блэк приглашает Чана стать участником турнира по боевым искусствам. Он хочет получить сведения о контрабандисте. Темная Рука и Далонг Вонг врываются в Сектор 13, чтобы похитить Талисманы. Джеки ликвидирует амулеты, чтобы они оказались как можно дальше от обеих команд. Но силы Талисманов никуда не делись. Строители случайно выпускают Короля обезьян. Он отправляется на поиски людей, которые в последний раз одержали над ним победу, Джеки и Джейд. Но их нет в городе. Герои пытаются отыскать обезьяну, которая умеет ловко менять внешний облик.

Список серий 3-го сезона сериала «Приключения Джеки Чана» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Команда под названием Джеки Re-Enter the J Team
Сезон 3 Серия 1
14 сентября 2002
Скрытые возможности The Powers Unleashed
Сезон 3 Серия 2
21 сентября 2002
Да здравствует Джеки Viva Las Jackies
Сезон 3 Серия 3
28 сентября 2002
Ацтекская крыса Aztec Rat Race
Сезон 3 Серия 4
5 октября 2002
Обезьяна наступает! Monkey a Go-Go
Сезон 3 Серия 5
12 октября 2002
Когда свиньи полетят When Pigs Fly
Сезон 3 Серия 6
19 октября 2002
Быстрый кролик Rabbit Run
Сезон 3 Серия 7
2 ноября 2002
Овца внутри, овца снаружи Sheep In, Sheep Out
Сезон 3 Серия 8
9 ноября 2002
Невидимая мама The Invisible Mom
Сезон 3 Серия 9
16 ноября 2002
Рождественская команда спасения A Jolly J-Team Xmas
Сезон 3 Серия 10
14 декабря 2002
Маленький Вальмонт, большая Джейд Little Valmont, Big Jade
Сезон 3 Серия 11
25 января 2003
Душа и тело The Ox-Head Incident
Сезон 3 Серия 12
1 февраля 2003
Сбежавший зоопарк Animal Crackers
Сезон 3 Серия 13
15 февраля 2003
Кто такой Тору? Tohru Who?
Сезон 3 Серия 14
1 марта 2003
Возвращение дракона Re-Enter the Dragon
Сезон 3 Серия 15
8 марта 2003
Ночь в опере A Night at the Opera
Сезон 3 Серия 16
5 апреля 2003
Атака клонов Attack of the J-Clones
Сезон 3 Серия 17
3 мая 2003
График выхода всех сериалов
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