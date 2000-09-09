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Постер к 1-му сезону сериала Приключения Джеки Чана
Киноафиша Сериалы Приключения Джеки Чана Сезоны Сезон 1

Приключения Джеки Чана, 1 сезон

Jackie Chan Adventures 6+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 сентября 2000
Год выпуска 2000
Количество серий 13
Продолжительность сезона 4 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Приключения Джеки Чана»

В 1-м сезоне сериала «Приключения Джеки Чана» главным действующим лицом становится археолог Джеки Чан, который становится членом «Сектора 13». Он не позволит «Руке тьмы» найти амулет петуха, обнаруженный в золотом щите в баварском замке. В это же время из Гонконга прибывает Джейд, которой Джеки Чан приходится дядей. Племянница создает главному герою немало неприятностей. Все начинается с того, что она нечаянно глотает талисман петуха. Теперь Джейд владеет левитацией. Новая способность может стать смертельной опасной для неподготовленного человека. Джеки Чану предстоит решить эту проблему.

Список серий 1-го сезона сериала «Приключения Джеки Чана» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Рука тьмы The Dark Hand
Сезон 1 Серия 1
9 сентября 2000
Проглоченный петух The Power Within
Сезон 1 Серия 2
16 сентября 2000
Маска Эль Торо Фуэртэ The Mask of El Toro Fuerte
Сезон 1 Серия 3
23 сентября 2000
Исчезающая змея Enter the Viper
Сезон 1 Серия 4
30 сентября 2000
Мошенники Project A, for Astral
Сезон 1 Серия 5
28 октября 2000
Астральный проект Shell Game
Сезон 1 Серия 6
14 октября 2000
Талисман дракона Bullies
Сезон 1 Серия 7
11 ноября 2000
Пропавший талисман Tough Break
Сезон 1 Серия 8
18 ноября 2000
Каменное изваяние The Rock
Сезон 1 Серия 9
2 декабря 2000
Джейд – мартышка The Jade Monkey
Сезон 1 Серия 10
9 декабря 2000
Собачка и свинка The Dog and Piggy Show
Сезон 1 Серия 11
6 января 2001
Тигр и котёнок The Tiger and the Pussycat
Сезон 1 Серия 12
10 марта 2001
День дракона Day of the Dragon
Сезон 1 Серия 13
17 марта 2001
График выхода всех сериалов
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