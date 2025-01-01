Меню
Приключения Джеки Чана
Цитаты
Цитаты из сериала Приключения Джеки Чана
[повторяемая фраза]
Дядя
Ещё одна вещь...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторяемая фраза]
Джеки
Паршивый день.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дядя
Ю Мо Гуэй Гвай Фие Ди Жоу!... Злые духи и недобрые демоны, прочь!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторная фраза]
Джеки
Извини, я верну это, спасибо!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторяемая фраза]
Дядя
Аиии-яяяя!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дядя
Магия должна победить магию!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Капитан Блэк
Капитан Блэк, Джеки, Джейд: У Тохру есть мамочка?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторяемая реплика]
Джеки
Ты бредишь, Джейд. Ты просто сумасшедшая.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Uncle
Не смей сомневаться в дяде!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Uncle
Дядя не знает. Да дядя выглядит как ясновидящий?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Uncle
Дядя - ворчливый старый пердун...!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Sab Shimono
Джеймс Си
James Sie
Клэнси Браун
Clancy Brown
