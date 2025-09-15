25 лет спустя: как изменились 6 актеров «Убойной силы» — в нулевых за ними следило полстраны (фото)

За эти годы многие звезды, к сожалению, ушли из жизни.

Премьера сериала «Убойная сила» в 2000 году стала настоящим событием. Зрители с нетерпением ждали новых историй о буднях питерских оперативников, а критики хвалили свежий взгляд на полицейскую драму.

Изначально проект задумывался как ответвление культовых «Улиц разбитых фонарей», и в первых сериях мы увидели уже полюбившихся героев — Ларина, Дукалиса, Волкова. Однако очень быстро «Убойная сила» обрела собственный голос и за шесть сезонов стала абсолютно самостоятельной легендой, завоевав огромную армию преданных поклонников.

С тех пор прошло целых двадцать пять лет. За это время многое изменилось, и сегодня особенно интересно взглянуть на то, как сложились судьбы актеров, которые создали эти незабываемые образы и сделали сериал частью нашего культурного кода.

К сожалению, время безжалостно, и за эти годы мы потеряли некоторых талантливейших исполнителей. В 2000 году, почти сразу после премьеры, не стало Николая Лаврова, блестяще сыгравшего депутата Боголепова.

В 2014 году трагически оборвалась жизнь Алексея Девотченко (Зябликов). В том же году ушел из жизни Виктор Костецкий, наш любимый генерал Сан Саныч.

Позже не стало Евгения Лазарева (сыграл небольшую роль голливудского режиссера) и Александра Тютрюмова, сыгравшего подполковника Егорова. Их уход стал невосполнимой потерей для российского кинематографа.

Но искусство вечно, и благодаря сериалу память об этих замечательных артистах продолжает жить в их героях, которых мы пересматриваем и любим. Их работа навсегда останется в золотом фонде отечественного телевидения.

Что же касается тех, кто продолжает творить, их истории тоже полны перемен и интересных поворотов. Давайте же вместе перенесемся на четверть века вперед и посмотрим, как изменились знакомые нам по «Убойной силе» актеры.

