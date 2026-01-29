Россияне перестали уважать Дукалиса, услышав слова о «старой» жене: актеру вернулось бумерангом

Сергей Селин, известный миллионам как неподражаемый майор Дукалис из «Улиц разбитых фонарей», давно стал для зрителей символом харизматичного, немного грубоватого, но в душе правильного мента. Однако его откровения о личной жизни заставляют задуматься: где заканчивается образ и начинается человек?

История, которую Селин рассказывал о своей семье, похожа на классическую драму: влюбился в Ларису Салтыкову в юности, 21 год брака, двое детей — и внезапная влюбленность в 19-летнюю Анну, ради которой он оставляет семью. Казалось бы, такое случается. Но именно тональность его высказываний заставила многих усомниться в его порядочности.

В эфирах ток-шоу актёр не раз заявлял, что «был счастлив расстаться» с первой супругой Ларисой, потому что отношения «зашли в тупик». При этом он с особым, немного снисходительным акцентом подчёркивал, что «содержит её полностью», и именно он проспонсировал открытие бизнеса перед уходом.

Реакция публики была мгновенной и жёсткой. «Говорить о своей жене, матери ребенка, в таком тоне... Мерзко и недостойно», — писали пользователи.

Многим бросилось в глаза явное противоречие: как человек, играющий на экране честного и принципиального сотрудника, в жизни может так цинично оценивать два десятилетия совместной жизни и материнства?

Ирония судьбы в том, что его вторая молодая семья также распалась, и, по слухам, из-за занудства актера, тяги к спиртному и скверного характера. А недавно появилась информация о новой возлюбленной, 50-летней Натальи Магомедовой («старой» по меркам самого Селина.

В итоге перед нами классический случай, когда обожаемый экранный образ трещит по швам под тяжестью неприглядных реальных поступков и слов. Зрители прощают персонажам многое, но от человека, примерившего на себя славу народного любимца, ждут хотя бы минимального такта и уважения к женщинам, которые были рядом с ним.