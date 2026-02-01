Оповещения от Киноафиши
«Финал был другим»: лицо убийцы Дукалиса в «Ментах» знает вся страна — но в сериале его узнали единицы (фото)

«Финал был другим»: лицо убийцы Дукалиса в «Ментах» знает вся страна — но в сериале его узнали единицы (фото)

1 февраля 2026 17:38
«Финал был другим»: лицо убийцы Дукалиса в «Ментах» знает вся страна — но в сериале его узнали единицы (фото)

Банкет и званый ужин заменили похоронами.

Концовка пятого сезона «Улиц разбитых фонарей» стал шоком для всей страны: капитан Ларин и майор Дукалис погибли от гранаты, брошенной преступником во время задержания. Трагедия казалась внезапной и нелепой — и такой она была на самом деле.

Как выяснилось позднее, актёров Сергея Селина и Алексея Нилова даже не предупредили о гибели их персонажей, а сценарий в последний момент переписали с праздничного банкета на кровавую драму.

«Финал был другим», — уверял Селин на одном из телешоу.

Но есть в этой истории еще один интересный слой, который с первого просмотра заметят немногие. Лицо человека, «убившего» легендарных ментов, в 2004 году узнали единицы.

«Финал был другим»: лицо убийцы Дукалиса в «Ментах» знает вся страна — но в сериале его узнали единицы (фото)

Преступником был молодой Данила Козловский, для которого роль отчаянного преступника Степана стала одной из первых заметных работ в кино.

Сейчас Козловский — суперзвезда, лицо блокбастеров и отличных сериалов, но тогда, 20 лет назад, его ещё никто не знал. Зрители, потрясённые гибелью любимых героев, даже не запомнили того самого «злодея» — их внимание было полностью приковано к жертвам.

Так и вышло, что будущая звезда российского экрана вошёл в историю народного сериала как «тот парень с гранатой», о котором забыли сразу же, как только сменился кадр.

Фото: Кадр из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Написать отзыв
