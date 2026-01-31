Не отлипали от «Улиц разбитых фонарей» и других криминальных сериалов? Тест покажет, на кого из героев вы похожи

Андрей Ларин, Саша Белый или кто другой?

Нулевые многим запомнились эпохой культовых криминальных сериалов. «Улицы разбитых фонарей», «Бригада», «Бандитский Петербург» – эти названия до сих пор вызывают теплую ностальгию.

И мы неспроста заговорили об этих проектах, ведь сегодня, 31 января, отмечает свое 62-летие Алексей Нилов, сыгравший капитана Андрея Ларина в «Улицах разбитых фонарей». Ларин, как и его коллеги из других сериалов, хорошо отразил дух того времени.

Так что в честь дня рождения актера предлагаем небольшой тест: он покажет, кем бы вы были в мире криминала. Суровым авторитетом, уставшим ментом, дерзким налётчиком или кем-то другим?

Давайте окунёмся в атмосферу легендарных сериалов и узнаем, какой герой из бандитского Петербурга или Москвы нулевых скрывается внутри вас. Пройдите тест и найдите своего кино-двойника!