Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Не отлипали от «Улиц разбитых фонарей» и других криминальных сериалов? Тест покажет, на кого из героев вы похожи

Не отлипали от «Улиц разбитых фонарей» и других криминальных сериалов? Тест покажет, на кого из героев вы похожи

31 января 2026 15:13
Не отлипали от «Улиц разбитых фонарей» и других криминальных сериалов? Тест покажет, на кого из героев вы похожи

Андрей Ларин, Саша Белый или кто другой?

Нулевые многим запомнились эпохой культовых криминальных сериалов. «Улицы разбитых фонарей», «Бригада», «Бандитский Петербург» – эти названия до сих пор вызывают теплую ностальгию.

И мы неспроста заговорили об этих проектах, ведь сегодня, 31 января, отмечает свое 62-летие Алексей Нилов, сыгравший капитана Андрея Ларина в «Улицах разбитых фонарей». Ларин, как и его коллеги из других сериалов, хорошо отразил дух того времени.

Так что в честь дня рождения актера предлагаем небольшой тест: он покажет, кем бы вы были в мире криминала. Суровым авторитетом, уставшим ментом, дерзким налётчиком или кем-то другим?

Давайте окунёмся в атмосферу легендарных сериалов и узнаем, какой герой из бандитского Петербурга или Москвы нулевых скрывается внутри вас. Пройдите тест и найдите своего кино-двойника!

Фото: Кадр из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза Читать дальше 20 февраля 2026
Дождались «Первый отдел 5»? Вот вам еще и тест: покажет, кто вы из сериала – Брагин или Шибанов Дождались «Первый отдел 5»? Вот вам еще и тест: покажет, кто вы из сериала – Брагин или Шибанов Читать дальше 18 февраля 2026
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова» Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова» Читать дальше 20 февраля 2026
5-й сезон «Первого отдела» будет еще жестче: пришлось переснять одну сцену и «кидать пивные банки в голову ППС-ников» 5-й сезон «Первого отдела» будет еще жестче: пришлось переснять одну сцену и «кидать пивные банки в голову ППС-ников» Читать дальше 20 февраля 2026
«Пробили дно»: «Первый отдел 5» разочаровал россиян всего за пару серий – вопросов куча, но вовсе не к сюжету «Пробили дно»: «Первый отдел 5» разочаровал россиян всего за пару серий – вопросов куча, но вовсе не к сюжету Читать дальше 20 февраля 2026
Фома из «Невского», Вера из «Первого отдела», культовая дорама – что между ними общего? Узнаете в детективе НТВ с рейтингом 8+ Фома из «Невского», Вера из «Первого отдела», культовая дорама – что между ними общего? Узнаете в детективе НТВ с рейтингом 8+ Читать дальше 20 февраля 2026
«Настоящий детектив» в русском Заполярье: о чем будет и когда выйдет «Трасса 2» – продолжение лучшего сериала 2024-го уже снимают «Настоящий детектив» в русском Заполярье: о чем будет и когда выйдет «Трасса 2» – продолжение лучшего сериала 2024-го уже снимают Читать дальше 19 февраля 2026
Третья серия все испортила: зрители заметили пугающее сходство «Первого отдела» с «Невским» – «неужели без этой фишки никак?» Третья серия все испортила: зрители заметили пугающее сходство «Первого отдела» с «Невским» – «неужели без этой фишки никак?» Читать дальше 19 февраля 2026
Интим на уровне «Игры престолов»: после этого детектива «для взрослых» с Жарковым «Первый отдел» покажется детской сказочкой Интим на уровне «Игры престолов»: после этого детектива «для взрослых» с Жарковым «Первый отдел» покажется детской сказочкой Читать дальше 19 февраля 2026
«Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» «Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше