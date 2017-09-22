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Постер к 2-му сезону сериала Стамбульская невеста
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Киноафиша Сериалы Стамбульская невеста Сезоны Сезон 2

Стамбульская невеста, 2 сезон

İstanbullu Gelin 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 22 сентября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 37
Продолжительность сезона 86 часов 20 минут
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О чем 2-й сезон сериала «Стамбульская невеста»

Во 2-м сезоне сериала «Стамбульская невеста» Бегюм возвращается в город после стольких лет отсутствия. Это неожиданное явление беспокоит Фарука и вызывает у него множество вопросов. Он вновь начинает общаться с бывшей возлюбленной, в то время как Сурейя уверена, что они всегда были лишь друзьями. Эсма Султан пользуется этим шансом, чтобы разлучить влюбленных. Она загоняет Сенем в угол. Боясь раз и навсегда лишиться Сурейи, она соглашается на условия интриганки. Ипек снова получает козырь, чтобы помешать открытию школы. Фикрет покупает дом, о котором всегда мечтала его супруга, чтобы замолить перед ней свою вину.

Список серий 2-го сезона сериала «Стамбульская невеста» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
22 сентября 2017
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
29 сентября 2017
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
6 октября 2017
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
13 октября 2017
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
20 октября 2017
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
27 октября 2017
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
3 ноября 2017
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
10 ноября 2017
Серия 9 Episode 9
Сезон 2 Серия 9
17 ноября 2017
Серия 10 Episode 10
Сезон 2 Серия 10
24 ноября 2017
Серия 11 Episode 11
Сезон 2 Серия 11
1 декабря 2017
Серия 12 Episode 12
Сезон 2 Серия 12
8 декабря 2017
Серия 13 Episode 13
Сезон 2 Серия 13
15 декабря 2017
Серия 14 Episode 14
Сезон 2 Серия 14
22 декабря 2017
Серия 15 Episode 15
Сезон 2 Серия 15
29 декабря 2017
Серия 16 Episode 16
Сезон 2 Серия 16
12 января 2018
Серия 17 Episode 17
Сезон 2 Серия 17
19 января 2018
Серия 18 Episode 18
Сезон 2 Серия 18
26 января 2018
Серия 19 Episode 19
Сезон 2 Серия 19
2 февраля 2018
Серия 20 Episode 20
Сезон 2 Серия 20
9 февраля 2018
Серия 21 Episode 21
Сезон 2 Серия 21
16 февраля 2018
Серия 22 Episode 22
Сезон 2 Серия 22
23 февраля 2018
Серия 23 Episode 23
Сезон 2 Серия 23
2 марта 2018
Серия 24 Episode 24
Сезон 2 Серия 24
9 марта 2018
Серия 25 Episode 25
Сезон 2 Серия 25
16 марта 2018
Серия 26 Episode 26
Сезон 2 Серия 26
23 марта 2018
Серия 27 Episode 27
Сезон 2 Серия 27
30 марта 2018
Серия 28 Episode 28
Сезон 2 Серия 28
6 апреля 2018
Серия 29 Episode 29
Сезон 2 Серия 29
13 апреля 2018
Серия 30 Episode 30
Сезон 2 Серия 30
20 апреля 2018
Серия 31 Episode 31
Сезон 2 Серия 31
27 апреля 2018
Серия 32 Episode 32
Сезон 2 Серия 32
4 мая 2018
Серия 33 Episode 33
Сезон 2 Серия 33
11 мая 2018
Серия 34 Episode 34
Сезон 2 Серия 34
18 мая 2018
Серия 35 Episode 35
Сезон 2 Серия 35
25 мая 2018
Серия 36 Episode 36
Сезон 2 Серия 36
1 июня 2018
Серия 37 Episode 37
Сезон 2 Серия 37
8 июня 2018
График выхода всех сериалов
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