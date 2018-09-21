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Постер к 3-му сезону сериала Стамбульская невеста
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Киноафиша Сериалы Стамбульская невеста Сезоны Сезон 3

Стамбульская невеста, 3 сезон

İstanbullu Gelin 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 21 сентября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 34
Продолжительность сезона 79 часов 20 минут
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О чем 3-й сезон сериала «Стамбульская невеста»

В 3-м сезоне сериала «Стамбульская невеста» семейство Боран начинает новую жизнь в Стамбуле, свыкаясь с судьбой обычных смертных. Фарук находит работу у своего друга Окана, но у него не получается подчиняться начальству и играть роль обычного сотрудника. Сурейя скучает по своей подруге Диляре, однако долгожданная встреча с ней может стать серьезной проблемой для семьи из-за Ульфет. Фикрет имеет дело с гневом Адема, тот собирается еще больше усложнить жизнь Фаруку и его родным. Если так пойдет и дальше, парень легко может оказаться в тюрьме. Тем временем между Эсмой и Ульфет возникает нешуточное противостояние.

Список серий 3-го сезона сериала «Стамбульская невеста» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 3 Серия 1
21 сентября 2018
Серия 2 Episode 2
Сезон 3 Серия 2
28 сентября 2018
Серия 3 Episode 3
Сезон 3 Серия 3
5 октября 2018
Серия 4 Episode 4
Сезон 3 Серия 4
12 октября 2018
Серия 5 Episode 5
Сезон 3 Серия 5
19 октября 2018
Серия 6 Episode 6
Сезон 3 Серия 6
26 октября 2018
Серия 7 Episode 7
Сезон 3 Серия 7
2 ноября 2018
Серия 8 Episode 8
Сезон 3 Серия 8
9 ноября 2018
Серия 9 Episode 9
Сезон 3 Серия 9
16 ноября 2018
Серия 10 Episode 10
Сезон 3 Серия 10
23 ноября 2018
Серия 11 Episode 11
Сезон 3 Серия 11
30 ноября 2018
Серия 12 Episode 12
Сезон 3 Серия 12
7 декабря 2018
Серия 13 Episode 13
Сезон 3 Серия 13
14 декабря 2018
Серия 14 Episode 14
Сезон 3 Серия 14
21 декабря 2018
Серия 15 Episode 15
Сезон 3 Серия 15
28 декабря 2018
Серия 16 Episode 16
Сезон 3 Серия 16
25 января 2019
Серия 17 Episode 17
Сезон 3 Серия 17
1 февраля 2019
Серия 18 Episode 18
Сезон 3 Серия 18
8 февраля 2019
Серия 19 Episode 19
Сезон 3 Серия 19
15 февраля 2019
Серия 20 Episode 20
Сезон 3 Серия 20
22 февраля 2019
Серия 21 Episode 21
Сезон 3 Серия 21
1 марта 2019
Серия 22 Episode 22
Сезон 3 Серия 22
8 марта 2019
Серия 23 Episode 23
Сезон 3 Серия 23
15 марта 2019
Серия 24 Episode 24
Сезон 3 Серия 24
22 марта 2019
Серия 25 Episode 25
Сезон 3 Серия 25
29 марта 2019
Серия 26 Episode 26
Сезон 3 Серия 26
5 апреля 2019
Серия 27 Episode 27
Сезон 3 Серия 27
12 апреля 2019
Серия 28 Episode 28
Сезон 3 Серия 28
19 апреля 2019
Серия 29 Episode 29
Сезон 3 Серия 29
26 апреля 2019
Серия 30 Episode 30
Сезон 3 Серия 30
3 мая 2019
Серия 31 Episode 31
Сезон 3 Серия 31
10 мая 2019
Серия 32 Episode 32
Сезон 3 Серия 32
17 мая 2019
Серия 33 Episode 33
Сезон 3 Серия 33
24 мая 2019
Серия 34 Episode 34
Сезон 3 Серия 34
31 мая 2019
График выхода всех сериалов
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