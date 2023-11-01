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Постер сериала Моя прекрасная жизнь
Постер сериала Моя прекрасная жизнь
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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2 постера
Киноафиша Сериалы Моя прекрасная жизнь

Моя прекрасная жизнь (2023 - …)

Şahane Hayatım 18+
Год выпуска 2023
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал FOX Türkiye
Продолжительность сериала 60 часов 0 минут

О чем сериал

Блистательная светская львица Шебнем прошла путь от самых низов до вершин успеха. Теперь у неё богатый муж, положение в обществе и роскошная жизнь, но всё висит на волоске из-за её старых тайн – в том числе криминальных. Чтобы сохранить высокий статус и свою семью, Шебнем вынуждена в одиночку сражаться сразу на нескольких фронтах. Ей создаёт проблемы враг из прошлого, бывшая её мужа, недружелюбная свекровь и харизматичный полицейский Месут. Но стойкой и целеустремлённой Шебнем не привыкать к войне.

В ролях
В ролях
Хилал Алтынбилек
Онур Туна
Онур Туна
Серкан Кескин
Гёкче Эюбоглу
Седа Акман
Седеф Акалин
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 3 голоса
5.6 IMDb
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Сезоны
Моя прекрасная жизнь - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 30 эпизодов
 
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