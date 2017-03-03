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Постер к 1-му сезону сериала Стамбульская невеста
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Киноафиша Сериалы Стамбульская невеста Сезоны Сезон 1

Стамбульская невеста, 1 сезон

İstanbullu Gelin 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 марта 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 16
Продолжительность сезона 37 часов 20 минут
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Стамбульская невеста»

В 1-м сезоне сериала «Стамбульская невеста» красавица Сурейя растет без матери и отца. Ее воспитывает бедная одинокая тетя, которая тем не менее окружает девушку любовью и заботой. Та вырастает скромной, заботливой и нежной, а к тому же очень привлекательной молодой особой. Она оканчивает музыкальное училище и зарабатывает на жизнь своим соловьиным голоском – она поет в барах и озвучивает видеоролики. Однажды в нее влюбляется парень Фарук из хорошей и обеспеченной семьи – старший из четырех наследников крупной бизнес-империи. Он приводит ее знакомиться с матерью, но у суровой Эсмы Султан уже есть другая претендентка на роль его невесты.

Список серий 1-го сезона сериала «Стамбульская невеста» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
3 марта 2017
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
10 марта 2017
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
17 марта 2017
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
24 марта 2017
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
31 марта 2017
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
7 апреля 2017
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
14 апреля 2017
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
21 апреля 2017
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
28 апреля 2017
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
5 мая 2017
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
12 мая 2017
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
19 мая 2017
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
26 мая 2017
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
2 июня 2017
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
9 июня 2017
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
16 июня 2017
График выхода всех сериалов
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