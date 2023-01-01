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Стамбульская невеста
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Стамбульская невеста, список сезонов
İstanbullu Gelin
16+
Год выпуска
2017
Страна
Турция
Эпизод длится
2 часа 20 минут
Телеканал
Star TV
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Список сезонов сериала «Стамбульская невеста»
Сезон 1 / Season 1
16 эпизодов
3 марта 2017 - 16 июня 2017
Сезон 2 / Season 2
37 эпизодов
22 сентября 2017 - 8 июня 2018
Сезон 3 / Season 3
34 эпизода
21 сентября 2018 - 31 мая 2019
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