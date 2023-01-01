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Киноафиша Сериалы Стамбульская невеста Сезоны

Стамбульская невеста, список сезонов

İstanbullu Gelin 16+
Год выпуска 2017
Страна Турция
Эпизод длится 2 часа 20 минут
Телеканал Star TV
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Список сезонов сериала «Стамбульская невеста»
Стамбульская невеста - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
16 эпизодов 3 марта 2017 - 16 июня 2017
 
Стамбульская невеста - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
37 эпизодов 22 сентября 2017 - 8 июня 2018
 
Стамбульская невеста - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
34 эпизода 21 сентября 2018 - 31 мая 2019
 
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