Rugrats 1991 - 2004 season 6

Rugrats 6+
Original title Season 6
Title Сезон 6
Season premiere 18 November 1998
Production year 1998
Number of episodes 19
Runtime 6 hours 58 minutes
"Rugrats" season 6 description

В 6-м сезоне сериала «Ох уж эти детки!» Чаки решил усыновить утку, которая убежала со строительной площадки, но спустя некоторое время ухаживать за питомцем оказывается затруднительно. Спайк стремится помочь Дилу и оградить пса от неминуемой опасности, но у него возникают сложности со Стю и Диди. Чаки вновь пытается быть лапочкой, поэтому его поведение резко меняется. Анжелика делает вид, что у нее есть сестра-двойняшка по имени Балина, чтобы раздобыть побольше сладостей. Томми и остальные ребята занимаются дрессировкой Дила, который, по их мнению, отстает от них по степени умственного развития.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.4 IMDb
"Rugrats" season 6 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Chuckie's Duckling / A Dog's Life
Season 6 Episode 1
18 November 1998
Chuckerfly / Angelica's Twin
Season 6 Episode 2
23 November 1998
Raising Dil / No Naps
Season 6 Episode 3
6 December 1998
Man of the House / A Whole New Stu
Season 6 Episode 4
12 December 1998
Submarine / Chuckie's a Lefty
Season 6 Episode 5
19 December 1998
Baking Dil / Hair!
Season 6 Episode 6
27 December 1998
Zoo Story / I Do
Season 6 Episode 7
7 January 1999
The Magic Baby / Dil We Meet Again
Season 6 Episode 8
15 January 1999
Hand Me Downs / Angelica's Ballet
Season 6 Episode 9
30 January 1999
Opposites Attract / The Art Museum
Season 6 Episode 10
13 February 1999
Pedal Pusher / Music
Season 6 Episode 11
6 March 1999
The Jungle / The Old Country
Season 6 Episode 12
20 March 1999
Ghost Story / Chuckie's Complaint
Season 6 Episode 13
27 March 1999
Silent Angelica / Tie My Shoes
Season 6 Episode 14
7 April 1999
Chuckie's Bachelor Pad / Junior Prom
Season 6 Episode 15
10 April 1999
All's Well That Pretends Well / Big Babies
Season 6 Episode 16
14 April 1999
Whats Your Line? / Two by Two
Season 6 Episode 17
17 April 1999
Wrestling Grandpa / Chuckie Collects
Season 6 Episode 18
1 May 1999
Runaway Reptar
Season 6 Episode 19
27 May 1999
TV series release schedule
