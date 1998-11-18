В 6-м сезоне сериала «Ох уж эти детки!» Чаки решил усыновить утку, которая убежала со строительной площадки, но спустя некоторое время ухаживать за питомцем оказывается затруднительно. Спайк стремится помочь Дилу и оградить пса от неминуемой опасности, но у него возникают сложности со Стю и Диди. Чаки вновь пытается быть лапочкой, поэтому его поведение резко меняется. Анжелика делает вид, что у нее есть сестра-двойняшка по имени Балина, чтобы раздобыть побольше сладостей. Томми и остальные ребята занимаются дрессировкой Дила, который, по их мнению, отстает от них по степени умственного развития.