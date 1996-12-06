В 4-м сезоне сериала «Ох уж эти детки!» главным героям предстоит отметить много праздников. Малыши отмечают Хануку. Борис вступает в отчаянную борьбу со своим конкурентом. Анжелика пытается отыскать телевизор, чтобы посмотреть рождественскую программу, а Стю хочет доехать до синагоги. Кроме того, наступает День матери, и Чаки предается размышлениям о своей погибшей матери. Также детям предстоит провести отпуск в Лас-Вегасе, где они по обыкновению учиняют хаос. Томми заинтересовывается «котятами» – так малыш называет белых тигров. Чаки заражается ветряной оспой и становится угрозой для приятелей.