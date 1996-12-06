Menu
Rugrats 1991 - 2004 season 4

Rugrats 6+
Season premiere 6 December 1996
Production year 1996
Number of episodes 17
Runtime 6 hours 14 minutes
"Rugrats" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Ох уж эти детки!» главным героям предстоит отметить много праздников. Малыши отмечают Хануку. Борис вступает в отчаянную борьбу со своим конкурентом. Анжелика пытается отыскать телевизор, чтобы посмотреть рождественскую программу, а Стю хочет доехать до синагоги. Кроме того, наступает День матери, и Чаки предается размышлениям о своей погибшей матери. Также детям предстоит провести отпуск в Лас-Вегасе, где они по обыкновению учиняют хаос. Томми заинтересовывается «котятами» – так малыш называет белых тигров. Чаки заражается ветряной оспой и становится угрозой для приятелей.

7.4 IMDb
"Rugrats" season 4 list of episodes. TV series release schedule
Chanukah
Season 4 Episode 1
6 December 1996
Mother's Day
Season 4 Episode 2
9 May 1997
Vacation
Season 4 Episode 3
29 May 1997
Spike's Babies / Chicken Pops
Season 4 Episode 4
23 August 1997
Radio Daze / Psycho Angelica
Season 4 Episode 5
30 August 1997
America's Wackiest Home Movies / The 'Lympics
Season 4 Episode 6
6 September 1997
The Carwash / Heatwave
Season 4 Episode 7
13 September 1997
Faire Play / The Smell of Sucess
Season 4 Episode 8
20 September 1997
Dust Bunnies / Educating Angelica
Season 4 Episode 9
27 September 1997
Angelica's Last Stand / Clan of the Duck
Season 4 Episode 10
4 October 1997
Potty Training Spike / The Art Fair
Season 4 Episode 11
11 October 1997
Send in the Clouds / In the Naval
Season 4 Episode 12
18 October 1997
The Turkey Who Came to Dinner
Season 4 Episode 13
21 October 1997
The Matress / Looking for Jack
Season 4 Episode 14
1 November 1997
Ransom of Cynthia / Turtle Recall
Season 4 Episode 15
8 November 1997
Angelica Orders Out / Let It Snow
Season 4 Episode 16
15 November 1997
Angelica Nose Best / Pirate Light
Season 4 Episode 17
22 November 1997
