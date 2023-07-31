Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неудержимые 4" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 2-му сезону сериала Ублюдок!! Темный бог разрушения
Киноафиша Сериалы Ублюдок!! Темный бог разрушения Сезоны Сезон 2

Ублюдок!! Темный бог разрушения, 2 сезон

BASTARD‼ Heavy Metal, Dark Fantasy 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 31 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 15
Продолжительность сезона 6 часов 15 минут
О чем 2-й сезон сериала «Ублюдок!! Темный бог разрушения»

Во 2-м сезоне сериала «Ублюдок!! Темный бог разрушения» продолжается история о том, как великий темный лорд Дарк Шнайдер хотел захватить мир. Его удалось остановить первосвященнику королевства Металликаны. Напомним, в финале предыдущего сезона Аршес и Гара выступили против Абигейл, но не смогли вступить в схватку. Абигейл решает воспользоваться главной слабостью темного лорда Дарка Шнайдера. Абигейл насмехается над ним из-за того, что тот обладает человеческим сердцем, но тут появляются духи огня и выручают мага в последней схватке. В новом сезоне героев ждут очередные схватки и серьезные испытания.

Список серий сериала Ублюдок!! Темный бог разрушения График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Восстание Rebellion
Сезон 2 Серия 1
31 июля 2023
Судьба Fate
Сезон 2 Серия 2
31 июля 2023
Синий шторм Blue Storm
Сезон 2 Серия 3
31 июля 2023
Рассвет Dawn
Сезон 2 Серия 4
31 июля 2023
Лед и снег Ice and Snow
Сезон 2 Серия 5
31 июля 2023
Отправление Departure
Сезон 2 Серия 6
31 июля 2023
Телепортация Teleportation
Сезон 2 Серия 7
31 июля 2023
Волшебные земли Magic Land
Сезон 2 Серия 8
31 июля 2023
Легенда Legend
Сезон 2 Серия 9
31 июля 2023
Далекий раскат грома Distant Thunder
Сезон 2 Серия 10
31 июля 2023
Священная война I Holy War I
Сезон 2 Серия 11
31 июля 2023
Священная война II Holy War II
Сезон 2 Серия 12
31 июля 2023
Священная война III Holy War III
Сезон 2 Серия 13
31 июля 2023
Священная война IV Holy War IV
Сезон 2 Серия 14
31 июля 2023
Все вместе Gathering
Сезон 2 Серия 15
31 июля 2023
График выхода всех сериалов
Related video
Самые властные женщины носят эти имена
Гайдай не любил Захарова больше, чем Рязанова: возненавидел после возмутительной ситуации
Это было ужасно: Цискаридзе крупно оконфузился на сцене
Не «Барби», а «Быстрые свидания»: почему иностранные фильмы в России выходят под странными названиями
Доходило до рукоприкладства: Заворотнюк прошла семь кругов ада с Жигуновым
Сын Учителя вот-вот станет известнее отца: взгляните, каким вырос наследник режиссера
Петров и рядом не стоял: этого лысого и худого актера женщины считают самым красивым в России
Эти факты из прошлого Александра Михайлова ужасают: так ведут себя только подлецы
Не только Добронравов: этого мужчину Пахмутова боготворила и обожала всю жизнь
Шуточный тест: какая вы акула?
Грязнули и свинтусы: астрологи перечислили три самых нечистоплотных знака зодиака
Такое больше никому не позволено: мужа Пахмутовой захоронили в неожиданном месте
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше