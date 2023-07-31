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Постер сериала Ублюдок!! Темный бог разрушения
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Ублюдок!! Темный бог разрушения, список сезонов

BASTARD‼ Heavy Metal, Dark Fantasy 18+
Год выпуска 2022
Страна Япония
Эпизод длится 25 минут
Стрим-сервис Netflix
Список сезонов сериала «Ублюдок!! Темный бог разрушения»
Ублюдок!! Темный бог разрушения - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
24 эпизода 30 июня 2022 - 15 сентября 2022
 
Ублюдок!! Темный бог разрушения - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
15 эпизодов 31 июля 2023
 
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