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Постер к 1-му сезону сериала Ублюдок!! Темный бог разрушения
Киноафиша Сериалы Ублюдок!! Темный бог разрушения Сезоны Сезон 1

Ублюдок!! Темный бог разрушения, 1 сезон

BASTARD‼ Heavy Metal, Dark Fantasy 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 24
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ублюдок!! Темный бог разрушения»

В 1 сезоне сериала «Ублюдок!! Темный бог разрушения» прошло много лет с тех пор, как могущественный темный лорд Дарк Шнайдер попытался захватить мир и был остановлен первосвященником Металликаны. Теперь четыре лорда Хаоса хотят продолжить его дело. Они срывают волшебные печати, которые не пускают в этот мир бога тьмы Анслу Сакса. После того как им удалось сорвать три печати, осталась всего одна – но за ней придется отправиться в Металликану. В королевстве нет бойцов, которые могут отразить атаку надвигающихся войск. Помочь им может только Дарк Шнайдер, заключенный в тело простого юноши, живущего при церкви.
 

Список серий сериала Ублюдок!! Темный бог разрушения График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Прибытие The Arrival
Сезон 1 Серия 1
30 июня 2022
Ярость Rampage
Сезон 1 Серия 2
30 июня 2022
Похищение Abduction
Сезон 1 Серия 3
30 июня 2022
Вторжение Invasion
Сезон 1 Серия 4
30 июня 2022
Поединок Showdown
Сезон 1 Серия 5
30 июня 2022
Судьба Destiny
Сезон 1 Серия 6
30 июня 2022
Демон The Demon Beast
Сезон 1 Серия 7
30 июня 2022
Прародитель The Progenitor
Сезон 1 Серия 8
30 июня 2022
Синий ноготь Blue Nail
Сезон 1 Серия 9
30 июня 2022
Богиня грома The Goddess of Thunder
Сезон 1 Серия 10
30 июня 2022
Пророчество Prophecy
Сезон 1 Серия 11
30 июня 2022
Жизнь или смерть Life or Death
Сезон 1 Серия 12
30 июня 2022
Сомнения Wavering
Сезон 1 Серия 13
30 июня 2022
До слез Moved to Tears
Сезон 1 Серия 14
15 сентября 2022
Триумфальное возвращение Triumphant Return
Сезон 1 Серия 15
15 сентября 2022
Заклинание Incantation
Сезон 1 Серия 16
15 сентября 2022
Кольцо Ring
Сезон 1 Серия 17
15 сентября 2022
Секреты меча Secrets of the Sword
Сезон 1 Серия 18
15 сентября 2022
Императрица грома Empress of Thunder
Сезон 1 Серия 19
15 сентября 2022
Тирания Tyranny
Сезон 1 Серия 20
15 сентября 2022
Жестокий бой Fierce Battle
Сезон 1 Серия 21
15 сентября 2022
Заключение Conclusion
Сезон 1 Серия 22
15 сентября 2022
Уничтожение Annihilation
Сезон 1 Серия 23
15 сентября 2022
Конец End
Сезон 1 Серия 24
15 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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