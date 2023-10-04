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Восхождение в тени!, список сезонов

Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute!
Год выпуска 2022
Страна Япония
Эпизод длится 30 минут
Телеканал AT-X
Список сезонов сериала « Восхождение в тени!»
Восхождение в тени! - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
20 эпизодов 5 октября 2022 - 15 февраля 2023
 
Восхождение в тени! - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
1 эпизод 4 октября 2023
 
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