Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Фантом" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Восхождение в тени!
Киноафиша Сериалы Восхождение в тени! Сезоны Сезон 1

Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute!
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 20
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала « Восхождение в тени!»

В 1-м сезоне сериала «Восхождение в тени!» чаще всего дети в раннем возрасте мечтают стать знаменитыми спортсменами, артистами с многомиллионной армией поклонников или супергероями. Однако Сид рассуждает иначе. Ему кажется, что ничто в мире не имеет смысла без магических способностей. Жизнь главного героя сложилась довольно удачно, поскольку через время после того, как парень пришел к этому умозаключению, он встретил грузовую машину, которая сбила его, отправив тем самым в фантастическую вселенную. Отныне у Сида не будет препятствий – он сможет осуществить свою мечту и стать великим правителем в тени.

Список серий сериала Восхождение в тени! График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Ненавистный одноклассник The Hated Classmate
Сезон 1 Серия 1
5 октября 2022
Зарождение Сада Теней Shadow Garden Is Born
Сезон 1 Серия 2
12 октября 2022
Обыкновенный фехтовальщик Fencer Ordinaire
Сезон 1 Серия 3
19 октября 2022
Награда за истязания Sadism's Rewards
Сезон 1 Серия 4
26 октября 2022
Я… I Am…
Сезон 1 Серия 5
2 ноября 2022
Кандидаты Pretenders
Сезон 1 Серия 6
9 ноября 2022
Фехтовальный турнир интриги и кровопролития A Fencing Tournament of Intrigue & Bloodshed
Сезон 1 Серия 7
16 ноября 2022
Фехтовальный турнир интриги и кровопролития Dark Knight Academy Under Attack
Сезон 1 Серия 8
23 ноября 2022
Конец лжи The End of a Lie
Сезон 1 Серия 9
30 ноября 2022
Священная земля. Город, полный лжи The Sacred Land, City of Deception
Сезон 1 Серия 10
7 декабря 2022
Божественное испытание The Goddess' Trial
Сезон 1 Серия 11
14 декабря 2022
Истина, сокрытая в воспоминаниях The Truth Within the Memories
Сезон 1 Серия 12
21 декабря 2022
Кровопролитная битва в дар полному уничтожению A Bloody Showdown as an Offering to Annihilation
Сезон 1 Серия 13
28 декабря 2022
Твоя ложь, твоё желание Your Life, Your Wish
Сезон 1 Серия 14
4 января 2023
Сильнейший слабак The Strongest Weakest Man
Сезон 1 Серия 15
11 января 2023
Сокрытые намерения Unseen Intentions
Сезон 1 Серия 16
18 января 2023
Лунный свет, что пронзает тьму Moonlight That Pierces the Darkness
Сезон 1 Серия 17
25 января 2023
Ставка на момент Betting on a Moment
Сезон 1 Серия 18
1 февраля 2023
Кукольный танец Dancing Puppet
Сезон 1 Серия 19
8 февраля 2023
Пришествие демона Advent of the Demon
Сезон 1 Серия 20
15 февраля 2023
График выхода всех сериалов
Related video
Отказываются есть даже с горчицей: лучшую русскую закуску под спиртное в США отправляют в унитаз
У Пугачевой умер сын: первым страшные подробности стране сообщил Киркоров
«Колол препараты»: Ягудин сделал признание о покушении на жизнь конкурента
Самая пошлая песня времен СССР: ее пели взрослые и дети
Ниже падать некуда: откровения Королевой о связи с американскими стриптизерами ужаснут любого
Американская сестра не отлипает от Архипа: Королева воссоединила семью
Ничем не хуже советских: этот российский фильм затмил для иностранцев все другие
Выступления отменяются: Полина Гагарина осталась без работы
Иностранцы возненавидели любимый русскими горячий напиток: пьют еще со времен Древней Руси
«Больше не буду отдавать детей»: Муцениеце выдвинула ультиматум Прилучному
Почти лысая, изможденная: новую Эммануэль должна была играть эта актриса
Уже муж и жена: Сеть взорвала новость о Сейран и Ферите из «Зимородка»
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше