Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "1993" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 2-му сезону сериала Восхождение в тени!
Киноафиша Сериалы Восхождение в тени! Сезоны Сезон 2

Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute!
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 4 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 1
Продолжительность сезона 30 минут
О чем 2-й сезон сериала « Восхождение в тени!»

Во 2-м сезоне сериала «Восхождение в тени!» принцесса Роза бежит из королевской столицы на север. Королевство Ориана хочет уладить эту проблему без лишнего шума, как «чисто внутренний вопрос». Сид и Клэр получают приглашение на турнир. На празднике герой случайно завоевывает значительно больше внимания, чем хотелось бы привлечь к себе серому кардиналу. Он вспоминает навык игры на фортепиано из прошлой жизни, который может неожиданным образом пригодиться ему в этом фэнтези-мире. Шэдоу и Беатрикс провоцируют Айрис присоединиться к войне. По всей столице разгорается ожесточенная битва.

График выхода новых серий Восхождение в тени! 2 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Episode 1
Сезон 2 Серия 1
4 октября 2023
График выхода всех сериалов
Related video
Тайную любовницу Караченцова называют главной бездарностью кино: играет даже хуже Поргиной
Людей с таким сочетанием восточного и зодиакального гороскопа ждет одинокая старость
Эту актрису считали бездарной и страшной: сейчас нет ни одного человека, который бы ее не знал
Уже больше 50 сыновей и дочерей: этого актера можно смело называть самым многодетным в стране
Тест-викторина: сможете угадать мультфильм СССР по его главному уроку?
Отказался от роли, но озвучил: ахнете, чьим голосом в «Гардемаринах» говорит Жигунов
Проблемы с ребенком: план по возвращению Прилучного разоблачили
«Такой дурак»: Дубовицкая высказалась о неприязни к главной звезде «Кривого зеркала»
В отличие от присутствующих: Тарзан отличился на похоронах близкого друга
В такую и священник влюбится: Мэгги из «Поющих в терновнике» должна была сыграть другая актриса
Грачевский в женском обличье: ахнете, увидев дочь создателя «Ералаша»
Новая любовь Челобанова превзошла Пугачеву: речь вот о чем
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше