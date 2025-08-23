Меню
Статьи
«Да начнутся голодные игры»: почему комбо с «Леди Баг» оказалось круче розовых бургеров Hello Kitty — маркетолог о феномене мульта
Вокруг брелоков с Тикки, Плаггом и другими героями царит ажиотаж. И неспроста.
23 августа 2025 12:19
Леди Баг существовала на самом деле? У Маринетт был реальный прототип — автор даже прическу оставил
Многие ключевые моменты мультфильма оказались взяты из реальной жизни.
1 августа 2025 09:25
В «Кинопоиске» назвали топ-5 популярных сериалов: «Маша и Медведь» и «Три кота» пасут задних — обошел неожиданный мульт
Многие с этим не согласятся, но статистика жестока.
2 июля 2025 19:34
От Божьей Коровки до «Евангелиона»: «Леди Баг и Супер-Кот» станет аниме — маленьким детям лучше не показывать
От милой истории о супергероях, до подростковой драмы.
9 июня 2025 20:04
