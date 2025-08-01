Леди Баг существовала на самом деле? У Маринетт был реальный прототип — автор даже прическу оставил

Оказывается, образ главной героини из мультсериала «Леди Баг и Супер-Кот» — это не совсем выдумка. Создатель проекта Томас Астрюк нередко вдохновлялся личным опытом и людьми, которых знал.

У Маринетт — той самой Леди Баг — есть реальный прототип. Интересно, а узнала ли себя та девушка, с которой он случайно встретился в начале карьеры, когда картина стала знаменитой?

Образ Леди Баг

Томас Астрюк, ранее участвовавший в создании таких известных проектов, как «Тотали Спайс» и «Чародейки», однажды познакомился на работе с художницей, которая оставила в его памяти яркий след. На ее футболке была изображена божья коровка — этот простой, но запоминающийся мотив вдохновил его создать скетч супергероини в костюме божьей коровки. Прическа незнакомки тоже отразилась в образе.

Так родилась идея комикса, который позже превратился в полноценный мультсериал и завоевал сердца миллионов зрителей по всему миру.

Вдохновение вокруг

Томас Астрюк часто черпал вдохновение из того, что окружало его в жизни. Например, образ Эмили — покойной матери Адриана — тоже срисовали с реального человека. Она выглядит так же, как известная актриса озвучки Тара Стронг. И это не просто домыслы — а настоящий факт!

Еще одна интересная деталь. Фамилия главного злодея, Габриэль Агрест — он же Бражник — появилась благодаря сельской бабочке. На французском ее называют Agreste. Как известно фанатам, бабочки в этом мультфильме играют не последнюю роль. Так история становится еще более живой и глубокой.

Если «Леди Баг» вдохновлена реальными людьми и местами, то в мире аниме чаще правят оригинальные идеи и смелые сюжеты. Уже сейчас определяют претендентов на звание лучшего аниме 2025 года — и среди них есть настоящие открытия.