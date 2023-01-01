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Леди Баг и Супер-кот
Сезоны
Леди Баг и Супер-кот, список сезонов
Miraculous: Les aventures de Ladybug et Chat Noir
6+
Год выпуска
2015
Страна
Франция/Южная Корея/Япония/США
Эпизод длится
22 минуты
Телеканал
TF1
Список сезонов сериала «Леди Баг и Супер-кот»
Сезон 1 / Season 1
26 эпизодов
8 сентября 2015 - 19 марта 2016
Сезон 2 / Season 2
25 эпизодов
26 октября 2017 - 29 октября 2018
Сезон 3 / Season 3
26 эпизодов
14 апреля 2019 - 8 декабря 2019
Сезон 4 / Season 4
26 эпизодов
11 апреля 2021 - 13 марта 2022
Сезон 5 / Season 5
27 эпизодов
13 июня 2022 - 10 сентября 2023
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