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Леди Баг и Супер-кот, список сезонов

Miraculous: Les aventures de Ladybug et Chat Noir 6+
Год выпуска 2015
Страна Франция/Южная Корея/Япония/США
Эпизод длится 22 минуты
Телеканал TF1
Список сезонов сериала «Леди Баг и Супер-кот»
Леди Баг и Супер-кот - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
26 эпизодов 8 сентября 2015 - 19 марта 2016
 
Леди Баг и Супер-кот - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
25 эпизодов 26 октября 2017 - 29 октября 2018
 
Леди Баг и Супер-кот - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
26 эпизодов 14 апреля 2019 - 8 декабря 2019
 
Леди Баг и Супер-кот - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
26 эпизодов 11 апреля 2021 - 13 марта 2022
 
Леди Баг и Супер-кот - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
27 эпизодов 13 июня 2022 - 10 сентября 2023
 
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