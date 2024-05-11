Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Леди Баг и Супер-кот Отзывы

Отзывы о сериале «Леди Баг и Супер-кот»

Отзывы о сериале Вся информация о сериале
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Дарья Неслуховская 11 мая 2024, 23:06
Оценка
Мультфильм просто супер! Я прямо залипла на нём, но есть только один минус, графика не очень. А вот сам мультфильм очень классный и интересный, но всё же удивляет то, что главные герои никак друг друга не узнают! Видимо у них просто почти нету логики. 🙂
11 мая 2024, 23:06 Ответить
Анна Аксёнова 25 марта 2025, 14:08
Я не могу посмотреть сезон, обидно, я не понимаю как посмотреть 6 сезон на окко, расскажите пожалуйста
25 марта 2025, 14:08 Ответить
Даша Кочнева 9 апреля 2025, 11:57
в ответ на сообщение Анна Аксёнова от 25 марта 2025, 14:08
Никак его еще нет, когда станут показывать по ТВ3, тогда появится.
9 апреля 2025, 11:57 Ответить
Алла Яковлева 24 апреля 2025, 18:19
Оценка
Я не могу посмотреть даже одну серию она просто не запускается
24 апреля 2025, 18:19 Ответить
Киноафиша.инфо 30 апреля 2025, 22:52
в ответ на сообщение Алла Яковлева от 24 апреля 2025, 18:19
Но за что 1 звезду :(
30 апреля 2025, 22:52 Ответить
Валерий Александрович 24 мая 2025, 18:54
Почему я не могу смотреть от сюда все видео серий 😡
24 мая 2025, 18:54 Ответить
vladgnedchin62 17 июня 2025, 15:15
Оценка
как посмотреть я не понимаю
17 июня 2025, 15:15 Ответить
Kariiina K 23 июня 2025, 09:39
Оценка
Как посмотреть?расскажите пожалуйста в иви только 1 серия работает а так хочется досмотреть сериал...сериал уже вышел расскажите как посмотреть
23 июня 2025, 09:39 Ответить
Регина Костякова 13 июля 2025, 19:34
Оценка
По всем датам, 7-ая серия 6ого сезона уже должна была выйти, но на окко ее нет😊 я только для этого оплатила подписку, чтобы смотреть серии сразу в хорошем качестве. На сайте даже даты выкладываний серий нет, жаль
13 июля 2025, 19:34 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Сёрфер
Сёрфер 12 комментариев
Беловежская пуща 21 комментарий
Джейн Остин испортила мне жизнь
Джейн Остин испортила мне жизнь 4 комментария
Формула 1
Формула 1 24 комментария
Саван
Саван 3 комментария
Хищные твари
Хищные твари 5 комментариев
Лея и волшебная карта
Лея и волшебная карта 4 комментария
Смерть единорога
Смерть единорога 3 комментария
Оно. Новая глава
Оно. Новая глава 8 комментариев
PSY Антиномия 2 комментария
Пила Х
Пила Х 54 комментария
Супермен
Супермен 13 комментариев
Сначала ищите бандитов, потом — ляпы: в «Ликвидации» засветился фильм из будущего, которого еще 15 лет не снимут
Даже «Зимородку» такое не снилось: герой нового турецкого сериала женится дважды — и первая жена узнает об этом последней
«Черт побери», угадать советский фильм по морскому кадру не так уж просто: это «Бриллиантовая рука» или что? (тест)
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше