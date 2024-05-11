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Леди Баг и Супер-кот
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Отзывы о сериале «Леди Баг и Супер-кот»
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Дарья Неслуховская
11 мая 2024, 23:06
Оценка
Мультфильм просто супер! Я прямо залипла на нём, но есть только один минус, графика не очень. А вот сам мультфильм очень классный и интересный, но всё же удивляет то, что главные герои никак друг друга не узнают! Видимо у них просто почти нету логики. 🙂
11 мая 2024, 23:06
2
0
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Анна Аксёнова
25 марта 2025, 14:08
Я не могу посмотреть сезон, обидно, я не понимаю как посмотреть 6 сезон на окко, расскажите пожалуйста
25 марта 2025, 14:08
1
0
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Даша Кочнева
9 апреля 2025, 11:57
в ответ на сообщение
Анна Аксёнова от 25 марта 2025, 14:08
Никак его еще нет, когда станут показывать по ТВ3, тогда появится.
9 апреля 2025, 11:57
0
0
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Алла Яковлева
24 апреля 2025, 18:19
Оценка
Я не могу посмотреть даже одну серию она просто не запускается
24 апреля 2025, 18:19
0
1
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Киноафиша.инфо
30 апреля 2025, 22:52
в ответ на сообщение
Алла Яковлева от 24 апреля 2025, 18:19
Но за что 1 звезду :(
30 апреля 2025, 22:52
1
0
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Валерий Александрович
24 мая 2025, 18:54
Почему я не могу смотреть от сюда все видео серий 😡
24 мая 2025, 18:54
0
1
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vladgnedchin62
17 июня 2025, 15:15
Оценка
как посмотреть я не понимаю
17 июня 2025, 15:15
0
1
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Kariiina K
23 июня 2025, 09:39
Оценка
Как посмотреть?расскажите пожалуйста в иви только 1 серия работает а так хочется досмотреть сериал...сериал уже вышел расскажите как посмотреть
23 июня 2025, 09:39
0
1
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Регина Костякова
13 июля 2025, 19:34
Оценка
По всем датам, 7-ая серия 6ого сезона уже должна была выйти, но на окко ее нет😊 я только для этого оплатила подписку, чтобы смотреть серии сразу в хорошем качестве. На сайте даже даты выкладываний серий нет, жаль
13 июля 2025, 19:34
1
0
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