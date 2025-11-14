«Лучшая история»: спецвыпуск «Леди Баг» с 8,5 баллами внезапно переплюнул весь сериал — новые герои требуют отдельного спин-оффа

Пока основной мультсериал «Леди Баг» уверенно держит свои 8,3 балла, а главные герои продолжают спасать Париж по расписанию, у фанатов есть маленький секрет. Существует спецвыпуск, который, по мнению многих, уделывает оригинал по всем фронтам. Это не спин-офф, а прямое продолжение.

Вы когда-нибудь слышали про «Леди Баг и Супер-Кот из Альтернативной Вселенной: Приключения в Париже»? Эпизод получил 8,5 баллов на «Кинопоиске», потому что у проекта как будто открылось второе дыхание: вот так надо делать каждую серию и другой дополнительный контент.

Что там такого?

Авторы впервые позволили себе провернуть идею, о которой зрители мечтали много лет: показать мир, где добро и зло поменялись местами. И это сработало феноменально.

В параллельной вселенной Леди Баг и Супер-Кот — вовсе не спасители Парижа. Они — злодеи, Токси Баг и Супер-Коготь. А вот Бражник, который в привычном всем мире создает угрозы, здесь выступает в роли героя по имени Эсперий.

История разворачивается стремительно: разлом между мирами открывается, версии персонажей сталкиваются лицом к лицу, и герои вынуждены сражаться со своими темными отражениями. Идея мультивселенной оказалась настолько удачной, что многие пишут, что она «вытащила франшизу на новый уровень». Отзывы — один сплошной восторг:

На мой взгляд это пока лучший эпизод всех спецвыпусков.

Этот эпизод потрясающий. В нем много экшена и показаны отношения между двумя новыми персонажами. В этом эпизоде раскрыта лучшая история о мультивселенной.

Здесь все сработало без растягивания и филлеров. Новые герои — Токси Баг и Супер-Коготь — получились харизматичными и яркими. Было бы интересно увидеть отдельный эпизод про этих двоих, узнать их историю, путь. В спецвыпуске не до конца раскрыли, в чем суть вообще этой параллельной вселенной. А ведь можно насобирать много материала на еще один вполне успешный спин-офф.

Советуем к просмотру всей семьей. Мультфильм о приключениях юных сурегероев взрослым нравится не меньше, чем подросткам.

Ранее мы писали: 100% от критиков на Rotten Tomatoes — не панацея: зрителей лишили третьего сезона «Черепашек-ниндзя»