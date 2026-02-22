Уделал «Простоквашино» с «Тремя богатырями»: всего один зарубежный мульт вошел в топ-5 самых популярных в России

Тем удивительнее, что, например, «Лунтик» с «Киберславом» не попали даже в десятку лидеров.

Народную любовь, как оказалось, лучше всего показывают не лайки в соцсетях, а количество устройств, на которых зрители включили тот или иной проект. Исследователи Mediascope заглянули в январскую статистику онлайн-кинотеатров и выяснили, какие мультсериалы чаще всего включали россияне.

И если смотреть на рейтинг сверху вниз, сюрпризов как будто не предвидится: два безусловных фаворита дотянулись до отметки в 3 миллиона устройств.

«Три кота» и «Маша и Медведь» уверенно держат аудиторию и давно превратились в стабильный фон детских вечеров. Но дальше и начинается самое любопытное. Третью строчку занял зарубежный хит – «Леди Баг и Супер-Кот».

Французская история про Маринетт и Адриана обошла целую россыпь отечественных проектов, которые годами считались непотопляемыми.

За ней в пятерке расположились «Простоквашино» и «Барбоскины», но именно приключения парижских супергероев стали единственным иностранным тайтлом в топ-5.

Остальная десятка тоже в основном говорит по-русски: «Синий Трактор», «Три богатыря. Ни дня без подвига», «Ми-ми-мишки», «Лунтик и его друзья». Из номинально зарубежных проектов в топ-10 – разве что «Буба», но о его «российском следе» не знает только ленивый.

