«Да начнутся голодные игры»: почему комбо с «Леди Баг» оказалось круче розовых бургеров Hello Kitty — маркетолог о феномене мульта

Вокруг брелоков с Тикки, Плаггом и другими героями царит ажиотаж. И неспроста.

Не успели мы отойти от розовых бургеров Hello Kitty во «Вкусно — и точка», как сеть запустила новую коллаборацию. На сей раз в гости к нам пожаловали супергерои из Парижа — с 19 августа в ресторанах стартовало комбо с коллекцией по мотивам мультсериала «Леди Баг и Супер-Кот».

И что удивительно — новая акция, судя по ажиотажу в соцсетях, вызвала даже больший восторг, чем недавняя японская гостья. Пользователи делятся фотографиями и обсуждают, какого персонажа им удалось получить, выстраиваясь в очереди, чтобы собрать всю серию.

«Да начнутся голодные игры»,

«Я собрала любимую троицу за раз!»,

«Ааа, они такие милые, хочу всю коллекцию собрать», — пишут поклонники мульта в комментариях на страничке ресторана.

Такого ажиотажа не наблюдалось с прошлым коллаборационным меню. И это при том, что мультфильм о приключениях Маринетт выходит уже много лет, но, кажется, не теряет своей актуальности.

В чем же феномен этой франшизы и почему она до сих пор на слуху, в отличие от многих других мультсериалов? Чтобы разобраться в этом вопросе, мы пообщались с Ильей Макаровым, интернет-маркетологом компании Aboutyou.agency.

Новизна и маркетинговая ценность

Первая и, пожалуй, ключевая причина ажиотажа вокруг Леди Баг — это эффект новизны для массового маркетинга в России. В то время как с Hello Kitty за долгие годы было бесчисленное количество коллабораций, «Леди Баг» остается свежей и незаезженной историей.

«"Леди Баг" — это всё-таки что-то новое, и маркетингово это более интересно, чем Hello Kitty. С этим брендом и мультфильмом было не так много активностей.

А Hello Kitty год назад отметила 50-летие — с ними было очень много всего, и людей уже не цепляет. Это не так релевантно и актуально сейчас», — подчеркнул Макаров.

Целевая аудитория — дети и подростки

Второй важный фактор — это ядро аудитории, которое у двух брендов разное. Hello Kitty, несмотря на всемирную известность, скорее, культовый бренд для взрослых, ностальгирующих по своему детству.

А главными двигателями хайпа вокруг фастфуда являются именно дети и подростки, которые сегодня смотрят «Леди Баг».

«Мне кажется, у "Леди Баг" сейчас просто больше аудитория среди детей. Hello Kitty — это ЦА постарше, Ladybug — помладше.

А кто двигает больше всего маркетинг? Дети и подростки, потому что они больше всего увлечены продуктом», — объяснил эксперт.

Свежесть против «избитой» истории

Эксперт отмечает, что успех в маркетинге и пиаре строится на двух китах: сделать что-то новое или очень вовремя вернуться к чему-то старому. С Hello Kitty сделать что-то по-настоящему свежее и эпохальное с каждым разом становится всё сложнее.

«В общем, маркетинг и пиар — это всегда про новое или своевременное возвращение к старому. Hello Kitty, мне кажется, уже довольно избитая история.

К ней нужно возвращаться, только делая супер-свежее и интересное. Но осуществить это каждый раз сложнее, потому что прикосновений к бренду было очень много.

Поэтому акция с "Леди Баг" — более свежая и интересная активность. Мало кто делал, мало кто решался, и здорово, что такое появилось», — заключил специалист.

Вывод

Успех коллаборации с «Леди Баг» — не случайность, а результат грамотного выбора актуального для детской аудитории контента, который ещё не успел приесться.

Это идеальный пример того, как «работает» новизна и точное попадание в целевую аудиторию, которая готова активно участвовать в акции и создавать ажиотаж в соцсетях.

