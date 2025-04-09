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Киноафиша Рецензии «Лазарь»: Рецензия Киноафиши

«Лазарь»: Рецензия Киноафиши

9 апреля 2025 15:34
«Лазарь»: Рецензия Киноафиши

«Ковбой Бибоп» на минималках.

На Adult Swim вышел новый аниме-сериал «Лазарь» от знаменитой студии MAPPA, известной по таким нашумевшим проектам, как «Магическая битва», «Юри на льду», «Человек-бензопила» и последний сезон «Атаки титанов». Высокие ожидания внушал не только статус студии, но и имя режиссера — над «Лазарем» работал Синъитиро Ватанабэ, чье имя уже несколько десятилетий говорит само за себя. Ранее он создал «Ковбоя Бибопа» и «Самурая Чамплу». Однако действительно ли новый сериал достоин своего предпремьерного хайпа или же у MAPPA получилось всего лишь попкорновое аниме, которое можно обойти стороной?

Действие разворачивается в недалеком будущем. По сюжету в 2052 году человечество познало всеобщую благодать прогресса и новых открытий. Теперь нет никаких болезней и страданий благодаря чудодейственному препарату «Хапна», который создал загадочный ученый по имени Скиннер. Однако выясняется, что потребители этого средства все равно умрут через три года, и данный процесс совершенно невозможно остановить. Исчезновение самого Скиннера тоже не вселяет никакой надежды на спасение. В этой связи формируется специальная команда «Лазарь», цель которой состоит в предотвращении апокалипсиса, но сначала они должны завербовать очень опасного и скользкого преступника по имени Аксель.

Как обстоят дела у студии MAPPA, которая полностью потеряла контроль над продолжением «Юри на льду», немного разочаровала фанатов «Магической битвы» и до сих пор должным образом не оплачивает труд своих аниматоров? Судя по тому, что компания снова взялась за оригинальный проект, да еще во главе с такой культовой фигурой, как Синъитиро Ватанабэ, то вроде бы дела идут на лад. Или же это просто отчаянный ход на фоне того, что студия потихонечку начинает сдавать позиции?

«Лазарь»: Рецензия Киноафиши

Конечно, «Лазарь» поражает своей пластичной анимацией, экшеном и гармоничными красками. Здесь видны характерные черты студии, включая детализированные сцены боев, динамичную камеру и яркие цветовые решения. Новизну привносит стилистика ретрофутуризма. Все это сопровождает джазовый аккомпанемент саксофониста Камаси Вашингтона, чьи композиции чутко спродюсированы Bonobo и Floating Points. За дизайн персонажей отвечает Акэми Хаяси, известная по «Корзинке фруктов» и «Рыбке-бананке», поэтому, если вам покажется, что главный герой Аксель очень похож на смесь Эша и Эдзи, то не стоит удивляться. Еще один явный козырь «Лазаря» — это боевые сцены, которые поставил сам Чад Стахелски, режиссер серии фильмов «Джон Уик». Собственно, что же может пойти не так с такими выходными данными?

Если ответить коротко — ничего. Каждая деталь подразумевает успех среди олдовых фанатов аниме и тех, кто заинтересовался японской мультипликацией благодаря «Магической битве». «Лазарь» представляет собой смесь «Ковбоя Бибопа», «Рыбки-бананки» и «Акудама драйв», сочетая мелодичное повествование, боевик и псевдокиберпанк, тогда как вместо эмбиента звучит саксофон. Вот только экшен-сцены пока что похожи только на одиночные паркур-танцы сумасшедшего в исполнении неугомонного преступника Акселя. Его озвучил сэйю Мамору Мияно, который как раз известен по ролям эксцентричных, эмоциональных и неуправляемых героев. Поскольку доступна лишь одна серия, самого персонажа пока разгадать не удается, но с ним уж точно не соскучишься. Наверняка в «Лазаре» будет своя доля комедии, но чуть позже.

«Лазарь»: Рецензия Киноафиши

Первая серия «Лазаря» — лишь легкая затравка перед настоящим развитием сюжета. Видно, что в эпизод попытались включить максимальное количество характерных элементов стиля Ватанабэ и студии MAPPA. Экспрессивная музыка в очередной раз преобладает над визуальным стилем, несмотря на изобилие разных боевых сцен. Ожидать от будущих серий можно что угодно. Может быть, Аксель еще даст фору Спайку Спигелю и покажет свою «брюс-лиевскую» гибкость на совершенно ином уровне. В какой-то момент боевик сместится на второй план, а диалоги начнут походить на глубокие философские притчи. Однако скорость повествования первой серии не вселяет такой надежды. Пока остается только ждать продолжения истории.

Ася Заболоцкая
Ася Заболоцкая
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