«Лазарь»: Рецензия Киноафиши

На Adult Swim вышел новый аниме-сериал «Лазарь» от знаменитой студии MAPPA, известной по таким нашумевшим проектам, как «Магическая битва», «Юри на льду», «Человек-бензопила» и последний сезон «Атаки титанов». Высокие ожидания внушал не только статус студии, но и имя режиссера — над «Лазарем» работал Синъитиро Ватанабэ, чье имя уже несколько десятилетий говорит само за себя. Ранее он создал «Ковбоя Бибопа» и «Самурая Чамплу». Однако действительно ли новый сериал достоин своего предпремьерного хайпа или же у MAPPA получилось всего лишь попкорновое аниме, которое можно обойти стороной?

Действие разворачивается в недалеком будущем. По сюжету в 2052 году человечество познало всеобщую благодать прогресса и новых открытий. Теперь нет никаких болезней и страданий благодаря чудодейственному препарату «Хапна», который создал загадочный ученый по имени Скиннер. Однако выясняется, что потребители этого средства все равно умрут через три года, и данный процесс совершенно невозможно остановить. Исчезновение самого Скиннера тоже не вселяет никакой надежды на спасение. В этой связи формируется специальная команда «Лазарь», цель которой состоит в предотвращении апокалипсиса, но сначала они должны завербовать очень опасного и скользкого преступника по имени Аксель.

Как обстоят дела у студии MAPPA, которая полностью потеряла контроль над продолжением «Юри на льду», немного разочаровала фанатов «Магической битвы» и до сих пор должным образом не оплачивает труд своих аниматоров? Судя по тому, что компания снова взялась за оригинальный проект, да еще во главе с такой культовой фигурой, как Синъитиро Ватанабэ, то вроде бы дела идут на лад. Или же это просто отчаянный ход на фоне того, что студия потихонечку начинает сдавать позиции?

Конечно, «Лазарь» поражает своей пластичной анимацией, экшеном и гармоничными красками. Здесь видны характерные черты студии, включая детализированные сцены боев, динамичную камеру и яркие цветовые решения. Новизну привносит стилистика ретрофутуризма. Все это сопровождает джазовый аккомпанемент саксофониста Камаси Вашингтона, чьи композиции чутко спродюсированы Bonobo и Floating Points. За дизайн персонажей отвечает Акэми Хаяси, известная по «Корзинке фруктов» и «Рыбке-бананке», поэтому, если вам покажется, что главный герой Аксель очень похож на смесь Эша и Эдзи, то не стоит удивляться. Еще один явный козырь «Лазаря» — это боевые сцены, которые поставил сам Чад Стахелски, режиссер серии фильмов «Джон Уик». Собственно, что же может пойти не так с такими выходными данными?

Если ответить коротко — ничего. Каждая деталь подразумевает успех среди олдовых фанатов аниме и тех, кто заинтересовался японской мультипликацией благодаря «Магической битве». «Лазарь» представляет собой смесь «Ковбоя Бибопа», «Рыбки-бананки» и «Акудама драйв», сочетая мелодичное повествование, боевик и псевдокиберпанк, тогда как вместо эмбиента звучит саксофон. Вот только экшен-сцены пока что похожи только на одиночные паркур-танцы сумасшедшего в исполнении неугомонного преступника Акселя. Его озвучил сэйю Мамору Мияно, который как раз известен по ролям эксцентричных, эмоциональных и неуправляемых героев. Поскольку доступна лишь одна серия, самого персонажа пока разгадать не удается, но с ним уж точно не соскучишься. Наверняка в «Лазаре» будет своя доля комедии, но чуть позже.

Первая серия «Лазаря» — лишь легкая затравка перед настоящим развитием сюжета. Видно, что в эпизод попытались включить максимальное количество характерных элементов стиля Ватанабэ и студии MAPPA. Экспрессивная музыка в очередной раз преобладает над визуальным стилем, несмотря на изобилие разных боевых сцен. Ожидать от будущих серий можно что угодно. Может быть, Аксель еще даст фору Спайку Спигелю и покажет свою «брюс-лиевскую» гибкость на совершенно ином уровне. В какой-то момент боевик сместится на второй план, а диалоги начнут походить на глубокие философские притчи. Однако скорость повествования первой серии не вселяет такой надежды. Пока остается только ждать продолжения истории.