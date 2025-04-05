Меню
Лазарь 2025, 1 сезон

Lazarus
Премьера сезона 5 апреля 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 13
Продолжительность сезона 5 часов 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Лазарь»

В 1-м сезоне сериала «Лазарь» в центре событий оказывается всемирно известный нейробиолог, разработавший спасительное средство от неизлечимой до сих пор болезни. Мало кто знает, к каким рискованным методикам он прибегал в своих опытах, ведь победителей, как известно, не судят. Главное, что изобретение этого человека буквально перевернуло мир, и теперь он является одним из самых почетных граждан своей страны. Однако у лекарства оказывается неожиданное побочное действие. Ни один тест не выявил его, поскольку оно проявляется лишь спустя три года после принятия препарата. Все пациенты ученого один за другим начинают беспричинно умирать.

7 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Лазарь»
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
5 апреля 2025
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
12 апреля 2025
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
19 апреля 2025
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
26 апреля 2025
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
3 мая 2025
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
10 мая 2025
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
17 мая 2025
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
24 мая 2025
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
31 мая 2025
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
7 июня 2025
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
14 июня 2025
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
21 июня 2025
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
28 июня 2025
