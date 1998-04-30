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Манака Ивами
Manaka Iwami
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Персоны
Манака Ивами
Манака Ивами
Manaka Iwami
Дата рождения
30 апреля 1998
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Сайтама, Япония
Актерское амплуа
Герой фэнтези
,
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
Биография Манаки Ивами
Родилась 30 апреля 1998 года. Сайтама, Япония.
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