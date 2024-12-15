Меню
Нерожденная 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Нерожденная
Нерожденная

Nerozhdennaya 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 декабря 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Нерожденная»

В 1-м сезоне сериала «Нерожденная» Алисе исполняется 18 лет. Это симпатичная, умная и талантливая девушка, которая, увы, никогда не видела своих родителей. В детстве ее воспитывала сердобольная старушка, а после ее смерти опекунство перешло к ее сыну – следователю Василию. Алиса дружит с молодым автослесарем Максом, который уже давно тайно изнывает от безответной любви к ней. А еще у девушки есть странный дар. Она никому не признается, но иногда она беседует с душами умерших людей. Алиса не знает, что тайна этой способности скрывается в ее появлении на свет. В ее теле уже давно живет душа совершенно другого человека.

Рейтинг сериала

9.5
Оцените 14 голосов
6.2 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Нерожденная»
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
15 декабря 2024
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
15 декабря 2024
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
15 декабря 2024
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
15 декабря 2024
График выхода всех сериалов
