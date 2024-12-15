В 1-м сезоне сериала «Нерожденная» Алисе исполняется 18 лет. Это симпатичная, умная и талантливая девушка, которая, увы, никогда не видела своих родителей. В детстве ее воспитывала сердобольная старушка, а после ее смерти опекунство перешло к ее сыну – следователю Василию. Алиса дружит с молодым автослесарем Максом, который уже давно тайно изнывает от безответной любви к ней. А еще у девушки есть странный дар. Она никому не признается, но иногда она беседует с душами умерших людей. Алиса не знает, что тайна этой способности скрывается в ее появлении на свет. В ее теле уже давно живет душа совершенно другого человека.